Con un provocador gesto, Gustavo Conti grabó un video en medio del escándalo con Ximena Capristo: “¡Cómprense una vida!”

Gustavo Conti grabó un video tras su escándalo con Ximena Capristo

A principios de la semana pasada, Ximena Capristo y Gustavo Conti quedaron envueltos en una polémica por una supuesta infidelidad, después de que la actriz publicara en sus redes sociales supuestos chats de su marido con distintas mujeres. Los ex participantes de Gran Hermano están en pareja hace dos décadas y son padres de Félix, de tres años.

La cosa no quedó ahí. Con el correr de las horas, si bien ni ella ni el actor hablaron públicamente de lo ocurrido y de si existe o no una crisis profunda en la pareja, la actriz volvió a usar sus redes sociales, esta vez con un curioso posteo, ¿dedicado al papá de su hijo Félix?. “La pregunta no es quién va a dejarme. La pregunta es quién va a detenerme. Buenas noches”, indicó súper determinada Capristo en su cuenta de Instagram junto con una foto en la que se la ve sonriente y tranquila.

Los días pasaron y la única palabra era la de Ximena. El último domingo, Conti usó su cuenta de Instagram para dedicarle a su pareja un escrito relacionado a su día. “Te amamos solamente por ser única y maravillosa”, escribió, junto a un video en el que aparece la actriz jugando con Félix, el hijo de tres años del matrimonio. “Feliz Día de la madre, @ximecapristo”, agregó, tras el escándalo de infidelidad.

Gustavo Conti y Ximena Capristo

Hasta ahora el actor no se refirió al tema. Incluso reapareció en las redes sociales como si nada hubiera pasado, compartiendo videos de recuerdos jugando con su hijo y clips de Kwai, una red social similar a TikTok. Sin embargo, este miércoles sin hacer mención a la polémica, Gustavo subió a las redes un video parodiando una fuerte reacción que tuvo Nacha Guevara en el Cantando 2020, cuando en la televisión se opinaba de algo tan privado como su estado de salud.

“Voy a decir una sola cosa, ¡cómprense una vida, gente! ¡Cómprense una vida! Nada más, gracias”, dijo Gustavo Conti, haciendo el acting de la artista con el gesto del fuck you incluido. Dicha publicación tiene cerrado los comentarios, pero de todas maneras la filmación alcanzó más de 30 mil reproducciones. Hasta el momento no se sabe cómo es la relación entre ambos, pero está claro que el tema sigue latente.

Capristo y Conti hace 20 años que están juntos. El flechazo entre ambos fue instantáneo cuando participaban de la primera edición de Gran Hermano y los planes de convivencia llegaron apenas salieron de la casa.

A diferencia de otras parejas mediáticas, ellos nunca sacaron sus trapitos al sol frente a cámara. Recién en el verano del 2016 tuvieron una crisis que se hizo pública. “Discutimos muchas veces en estos quince años. No estamos bien, el primer factor que activó esta crisis fue la convivencia, porque alquilamos un departamento chico. Hace tantos años que estoy con él y nunca dejé de estar con él. Siempre estamos el uno con el otro. En estos años jamás nadie supo de nuestras peleas. Últimamente discutíamos en cualquier lugar”, había contado ella en aquel momento.

