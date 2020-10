Ximena Capristo habló de los rumores que señalan al escándalo de infidelidad de Gustavo Conti como una movida de prensa

La mediática expuso sus problemas de pareja en las redes sociales (@ximecapristo)

Ximena Capristo y Gustavo Conti están pasando por una crisis de pareja, tras casi dos décadas de relación y un hijo de tres años, Félix. La actriz decidió publicar en Instagram unos supuestos chats de su marido con distintas mujeres, pero luego los borró. Sin embargo, las capturas pronto se difundieron en las redes sociales y la noticia llegó a los medios.

En algunos programas en los que debatieron este tema se puso en duda si era un verdadero escándalo o si se trataba de una movida de prensa para promocionar un espectáculo de los ex participantes de Gran Hermano. “Que digan lo que quieran, yo sé lo que estoy pasando hoy”, aseguró Ximena sobre las especulaciones de que estos chats serían solo una estrategia de marketing.

“Se dijo que yo era mentirosa con respecto a los dichos de Conti y demostré que no soy mentirosa, por eso publiqué algunos de los mensajes que tengo. Simplemente eso. Yo no miento”, señaló la mediática en un mensaje por WhatsApp que le envío a la periodista Andrea Taboada y fue leído en el programa Los ángeles de la mañana, que conduce Ángel de Brito por la pantalla de El Trece.

“Yo no miento”, dijo Ximena Capristo sobre los chats que publicó en las redes sociales (Video: Los ángeles de la mañana, El Trece)

Todo el escándalo comenzó en la madrugada de este lunes cuando Capristo hizo públicas una serie de capturas de conversaciones privadas del actor con otras mujeres. “Años que me callo, me aburro”, escribió la actriz que fue acotando distintos comentarios sobre cada frase del chat entre su marido y otras mujeres. “¡Idiotas! Hagan las cosas bien, borren todo. ¡La mentira tiene patas cortas! Buenas noches. ¿Quieren más? Me cansé de que me traten de mentirosa”, manifestó furiosa en otro mensaje.

Luego, publicó otra conversación en la que se dirigía directamente a la supuesta amante de su marido: “¡Agradecé que cuido tu privacidad, nena!”. Además, dio a entender que su pareja la engañaba a poco de dar a luz a su hijo: “Siempre lo supo que me iba a cagar. Puérpera se burlaron de mí y no es la única... No te hagas la boluda porque te menciono. Después fue... Uno se termina enterando de todo”.

Juariu, panelista de Bendita, publicó los mensajes de Ximena Capristo que luego borró

La historia de amor entre los mediáticos comenzó hace más de 19 años cuando ambos participaron del reality Gran Hermano. El flechazo entre ambos fue instantáneo y los planes de convivencia llegaron apenas salieron de la casa. Muchos dudaban de este noviazgo, pero ellos demostraron lo contrario cuando formalizaron la relación y se casaron seis años después de conocerse.

A diferencia de otras parejas, ellos nunca sacaron sus trapitos al sol frente a cámara. Recién en el verano del 2016 tuvieron una crisis que se hizo pública. “Discutimos muchas veces en estos quince años. No estamos bien, el primer factor que activó esta crisis fue la convivencia, porque alquilamos un departamento chico. Hace tantos años que estoy con él y nunca dejé de estar con él”, había relatado Ximena en ese momento.

Ximena Capristo y Gustavo Conti se conocieron en "Gran Hermano" y el flechazo fue inmediato

Al terminar la temporada de verano y regresar a su casa en el Tigre, la pareja logró recomponerse. En julio de ese año y luego de cuatro años de búsqueda, anunciaron que estaban esperando un bebé. “Estamos felices, increíble desear algo tanto y que se cumpla. El mejor regalo de la vida”, había escrito ella antes del nacimiento de Félix, el 22 de enero de 2017. Tres años más tarde, volvieron a tener una fuerte crisis y se desató este escándalo. Habrá que esperar si logran superarla o se separan definitivamente.

