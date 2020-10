Luis Novaresio sufrió un robo en Palermo: “El nivel de arrebato que hay en la Ciudad es muy alto”

Luis Novaresio habló del hecho de inseguridad que sufrió (Video: "Animales Sueltos" - América)

Luis Novaresio fue víctima de un robo el jueves pasado cerca de las 20, cuando se encontraba a bordo de su vehículo en la intersección de las avenidas Libertador y Bullrich, en el barrio porteño de Palermo. El periodista aprovechó el espacio de su clásico editorial en el programa que conduce por América, Animales Sueltos, para relatar lo sucedido y hacer un reclamo por la inseguridad en la Ciudad de Buenos Aires.

El reconocido periodista comenzó el editorial diciendo que “es horroroso hacer abuso de la primera persona en singular”, pero que a raíz de lo que le había ocurrido tan solo unos minutos antes, decidió hacer una excepción. Comenzó refiriéndose a las tomas de terrenos en parte del territorio bonaerense como “el caso más extremo de la inseguridad”, para luego referirse al incremento en el último tiempo del “robo desorganizado de personas jóvenes que por primera vez llegan al delito porque no tienen otra solución”.

“Esto no es estigmatizar la pobreza: esto es describir que en un parate por la cuarentena aparece un modo de delito, como los arrebatos callejeros. Solo los digo a modo de advertencia, por eso digo que detesto la primera persona en singular. Pero el nivel de arrebato y robo en la Capital Federal es muy alto ”, aseguró Novaresio.

En ese sentido, procedió a relatar lo que le había sucedido: “En Bullrich y Libertador, Palermo, se acercó un limpiavidrios para limpiar el vidrio. Acepté, le dije que lo hiciera. Esperó técnicamente a que se cambiara a verde la luz del semáforo para que tuviese que adelantarme, o recibir bocinazos, cosa que pasó. Cuando quise darle el dinero por la ventanilla del conductor, donde estaba yo, me dijo ‘bajá la del acompañante porque no me puedo cruzar’, cosa que hice ”.

“Cuando iba a darle el dinero, alguien que evidentemente estaba en connivencia con esta persona, me dijo ‘tengo pañuelitos para venderte’. Me distraje por obvias razones y me arrebató el celular ”, contó el periodista.

A pesar del mal momento, aclaró: “No es nada serio, es absolutamente reparable. Es engorroso, es molesto, etcétera, pero pasa todos los días. Cuando pasás por ahí, todo el tiempo sucede. ¿Vos tenés clara cuál es la política de seguridad del Gobierno Nacional y también, por qué no, en coordinación con el Gobierno de la Ciudad?”

Este viernes por la mañana, sin ánimos de profundizar, Novaresio utilizó su cuenta en Twitter para advertirles a sus seguidores que tengan cuidado si circulan por esa zona de Palermo: “Nada más que avisar que los chorros de avenida Bullrich, entre Cerviño y Libertador, siguen laburando cómodos en ese corredor liberado. Arrebatos de celu, mochilas, etcétera. Se disfrazan de limpiavidrios. No bajen nunca las ventanillas si van en auto. Ayer antes de las 20 lo viví en persona”.

El robo en Lomas del Mirador

Este viernes se dio a conocer un hecho más de inseguridad, en este caso, en la localidad de Lomas del Mirador, en el partido bonaerense de La Matanza. Allí, un delincuente apuñaló a una joven de 20 años para robarle el celular. Sin embargo, la víctima lo corrió hasta su casa y descubrió que el agresor era su propio vecino, a quien no había visto anteriormente.

Así quedó registrado en las cámaras de seguridad de la zona, que grabaron el momento en el que el asaltante forcejeó con la chica, que en un primer momento se negó a entregarle sus pertenencias, por lo que el hombre empezó a amenazarla. “Yo estaba sentada en la puerta de mi casa cuando se acercó esta persona y, sin mediar palabra, me atacó con el cuchillo. Yo me defendí y ahí es cuando me dijo que le diera el celular. Yo no se lo di y comencé a defenderme con una sola mano”, contó la joven en diálogo con el noticiero de Telefe.

En ese momento, la víctima, identificada como Camila, que desde los ocho años practica artes marciales, le quitó el arma a su agresor y la pateó. Pero él pudo recogerla rápidamente y la apuñaló en la pierna hasta que le entregó el teléfono. El delincuente se fue corriendo, pero ella la persiguió hasta que el hombre entró a su domicilio, que se encontraba a la vuelta de su casa. Finalmente, consiguió que la familia del delincuente le devolviera su celular.

