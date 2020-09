La esposa del policía asesinado hizo un desesperado pedido de ayuda al aire y Luis Novaresio se quebró

Juan Pablo Roldán tenía 33 años y fue asesinado este lunes por la tarde frente al MALBA, en Palermo Chico, mientras estaba en servicio. El policía recibió cuatro puñaladas de un hombre identificado como Rodrigo Roza y no logró sobrevivir a pesar de que fue trasladado de urgencia a la Clínica Mater Dei, ubicada a pocas cuadras del hecho.

El criminal que le quitó la vida dejó a un nene de 4 años sin padre, a una mujer de 31 sin su esposo. Roldán era el único sostén de su familia y ahora Carolina está desesperada porque no sabe cómo seguir.

“Estoy completamente sola con mi hijo. Necesito que un familiar me acompañe, necesito la contención de mi familia”, admitió la mujer al borde del llanto al ser entrevistada en Radio La Red.

En Colombia quedaron su mamá, su papá y su hermano. “Quisiera que viniera alguno de ellos pero sé que está complicado por el tema de la pandemia”, reconoció Carolina.

Visiblemente conmovido por su relato, el periodista Luis Novaresio hizo un llamado de atención al gobierno para que intervengan en esta dramática situación: “ Le pedimos al canciller Solá, por favor, que la ayude a que venga el hermano o el papá para que le den una mano”.

Carolina y Juan Pablo se habían casado hacía cinco años. Él trabajaba y ella se ocupaba de su hijo y de las tareas del hogar. “Alquilamos, no tenemos casa propia. Ahora yo no puedo pagar el alquiler porque no trabajo, no tengo absolutamente nada” , se lamentó.

Así como ella no cuenta con el dinero suficiente para pagarle un pasaje a sus familiares, ellos tampoco tienen ahorros para enfrentar semejantes gastos porque viven de manera muy humilde y al día. “Mi mamá es ama de casa y mi papá trabaja en publicidad por su cuenta”, contó la viuda, que apenas pudo juntar coraje les hizo un llamado telefónico para ponerlos al tanto de lo sucedido.

“La angustia de no poder hacer nada es total. Mi hijo pregunta por sus abuelos, me dice ‘deciles a mis abuelos que vengan’...”, dijo Carolina mientras su voz volvía a interrumpirse por el llanto. “Hoy con lo que cuesta un pasaje es imposible viajar” , admitió resignada.

A ella nunca le gustó que su marido formara parte de las fuerzas de seguridad. “Me daba miedo pero él amaba ser policía, lo lleva en la sangre y siempre fue su sueño”, contó con orgullo.

Juan Pablo Roldán murió apuñalado en la tarde de este lunes en la zona de Palermo Chico tras ser atacado por un hombre en un confuso episodio

Y recordó que si bien en un momento pensó en dejar la policía, luego se arrepintió porque sabía que le iba a resultar más difícil darle una vida digna a su familia. “Ganaba muy poco, hacía adicionales todo el tiempo para que pueda alcanzar el dinero porque si no con el sueldo de policía no podíamos vivir” , se indignó.

Pero lo que más lamenta es que ninguna autoridad se haya puesto en contacto con ella para ver si necesitaba algún tipo de contención. “No recibí el llamado de nadie. Los únicos que vinieron fueron un grupo de psicólogos del Churruca anoche. Y del Ministerio de Seguridad me llegó una carta de condolencias”, contó la mujer. El presidente Alberto Fernández, por su parte, le envió un mensaje desde su cuenta de Twitter.

Al ser consultada sobre el estado de salud de su hijo, Carolina dijo que "no quiere ver a nadie y que nadie se le acerque”. Y continuó: “Está encerrado en su habitación, está enojado”.

“Quiero pedir por favor que venga un familiar mío de Colombia a acompañarme. No puedo sola, siempre estuve con mi esposo, no sé cómo continuar… .”, se volvió a desplomar la mujer a puro llanto e hizo que Novaresio también se quebrara al aire.

Tras unos segundos de silencio, el periodista le pidió a su colega María Contartesi que continuara con la entrevista.

Ya repuesto, Novaresio decidió hacerles un llamado de atención a los funcionarios: “Espero que la ministra Frederic o el canciller Felipe Solá, que sé que es una persona de bien, o el jefe de Gabinete... hay que conseguir un avión que venga ya, mañana, con el papá y la mamá y el hermano para este lado, para que les den una mano porque no puede pagar el alquiler. Hay que darle una mano a Valentino. Alguien que pueda contenerlo porque está solito y enojado en su habitación”, insistió el conductor esperanzado en que alguien escuche sus súplicas.

La respuesta oficial

Minutos después de la entrevista, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, mantuvo una charla teléfonica con Carolina para tratar de resolver su pedido. La funcionaria le contó que ya se puso en contacto con Cancillería para avanzar en la posibilidad de que su padre pueda venir al país para estar con ella en este duro momento que le toca atravesar en soledad junto a su hijito.





