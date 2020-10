Las fotos estilo flogger de la China Suárez: “Centennials, no lo entenderían”

Eugenia la China Suárez es una de las famosas con más seguidores en su cuenta de Instagram. Sin embargo, sacarse selfies para compartir con sus seguidores no es algo de dicha red social ni de ésta época para la actriz.

En su cuenta de Twitter, la pareja de Benjamín Vicuña posteó una foto de ella adolescente, al mejor estilo flogger: con flequillo, cara seria y tomada frente al espejo."Centennials, no lo entenderían", escribió dirigiéndose a las nuevas generaciones de adolescentes para quienes los teléfonos siempre tuvieron cámara frontal y que no conocieron el Fotolog ni lo que dicha red significó para los jóvenes de su época.

De inmediato, sus seguidores respondieron viralizando más fotos de aquella época de Suárez. Por aquellos años, ella era junto con Lali Espósito, Pete Lanzani y Tacho Riera una de las figuras de Casi Ángeles, la tira adolescente de Cris Morena que sembró fanáticos en el país y en el mundo.

En las fotos que compartieron los fanáticos se ve a la China con un corte de pelo acorde a lo que se usaba por aquellos años: desmechado, en capas y con flequillo. Además, remeras cortas, aro en el ombligo y hasta un televisor de tubo de fondo.

“Te amo China”, “Siempre hermosa”, “Sos todo”, “Que buenas fotos”, “Euge, eras una bebé”, “Muy facha”, “El gorro y cómo tirás boca me mata” y “Las fotos tuyas en ese espejo son icónicas”, fueron algunos de los comentarios.

Sin embargo, más que para hablar de la actriz, otros usuarios de Twitter escribieron para hacer referencia a aquella época: “La pose con cámara de fotos frente al espejo, símbolo de nuestra adolescencia y generación”, “La época de floggers, todo un momento en la cultura” y “Un minuto de silencio por todas las cámaras digitales que jamás volverán a ser usadas”.

Muchos años pasaron desde aquella época, pero la actriz sigue marcando tendencia entre sus seguidores. También modelo, su último trabajo en televisión fue en Argentina, Tierra de Amor y Venganza. Más allá de lo laboral, ella siempre logra ser noticia por sus posteos. Hace unos días y a dos meses de haber sido mamá de Amancio fruto de su relación con Benjamín Vicuña, realizó un video en el que habla sobre la maternidad, los cuerpos y el puerperio.

“Es mi cuerpo, esa fue mi recuperación, no es mi responsabilidad lo que dicen los medios. La presión está puesta en la mujer. En todos los casos, presionadas por estar lindas, hacer bien las cosas, ser buenas madres, ser independientes, trabajar”. Sobre la foto en particular, agregó: “Es mi cuerpo, tengo la suerte de recuperarme rápido después de cada embarazo y no veo que es lo que este mal de compartir eso, si alguien me lo explica buenísimo, no sé de qué sororidad hablan”, había comenzado su descargo.

Luego agregó: “El puerperio es duro pero mi actitud con la vida es ser positiva. Uno elije qué compartir, estamos muy expuestos y creen que conocen todo y no es así. Que no suba una foto con las tetas lastimadas, que no cuente lo que me cuestan algunas cosas de la maternidad o de la crianza de sus hijos... hay cosas que quedan en mi privacidad y que no muestro ni cuento”.

Para finalizar, se mostró enojada con el hecho de que dijeran que su cuerpo o su puerperio no eran reales y cerró: “Se escuchan todo tipo de cosas, siempre entre mujeres, que si tuviste cesárea son menos madre si le das mamadera y no teta son menos madre o mala madre y así todo. Es agotador. Todas hacemos lo que podemos y lo mejor que podemos por nuestros hijos”.

