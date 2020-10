La China Suárez mostró la cicatriz de su cesárea: “La amo”

“Se asoma mi cicatriz de cesárea y la amo”, escribió Eugenia la China Suárez en una de sus historias de Instagram, dejando ver la marca que la llegada de sus hijos Rufina, Magnolia y Amancio dejaron en su cuerpo.

En la foto se ve a la actriz luciendo un traje de baño, adelanto de la colección de verano que ella representa, super sonriente y sosteniendo la parte inferior de la bikini con su mano, para así dejar entrever la cicatriz de las operaciones tras ser mamá.

China Suárez (Instagram)

A solo dos meses de haber dado a luz a Amancio, fruto de su relación con Benjamín Vicuña, la ex Argentina Tierra de Amor y Venganza, volvió a trabajar, esta vez como modelo.

El año pasado en diálogo con Caras se había referido a su “cuerpo de madre”: “Sé que no tengo el cu... perfecto ni las tetas perfectas ni las piernas perfectas ni soy alta, pero me quiero mucho y soy feliz como soy”.

“Antes tenía las tetas paradas y ahora caídas. Me veo mucho más chica, con menos curvas que es lo que siempre quise. Y ya no tengo la vara alta de que quiero ser perfecta. Hoy tengo un cuerpo de madre y me encanta mi cicatriz de la cesárea. Creo que es un tema de actitud y cómo te ven”, agregó.

Hace unos días, también a través de Instagram, había mostrado por primera vez la cara del recién nacido. “Amancio de mi vida”, escribió en dos posteos en las que se la ve sosteniendo al bebé, super sonriente y en las que asombra el parecido entre ambos.

De inmediato su posteo se llenó de “Me gusta" y de comentarios que celebraban la llegada del pequeño: “Sigan haciendo bebés que les salen muy bien”, “Hermosos”, “No puede más de lindo”, “Bebito precioso, te amo”, “Un muñeco” y “Madre e hijo puro amor”.

Amancio nació el 29 de julio y fueron sus papás quienes anunciaron su llegada a través de las redes sociales. “Bienvenido Amancio Vicuña Suárez. Llegaste a hacernos más felices. Gracias a la vida, que me ha dado tanto. Benjamín, gracias mi amor por otro milagro de la vida”, escribió la actriz.

El actor chileno se refirió al nombre que eligieron para su bebé: “Amamos tanto, tanto tu nombre, que se hizo carne. Pensamos tu boca y ahora la sonreímos. Mezclamos nuestra sangre y la vida pudo más”.

Los rumores de que la pareja estaba esperando a su segundo hijo en común surgieron a fines del año pasado pero ellos siempre lo negaron hasta que pasados los cinco meses de embarazo, la actriz al fin confirmó la feliz noticia a través de sus redes sociales con una foto de ella desnuda sobre la cama luciendo su panza.

Eugenia y Benjamín son papás también de Magnolia, que nació en febrero del 2018. Ella además era mamá de Rufina, fruto de su relación con Nicolás Cabré y el actor de Bautista, Benicio y Beltrán, de su relación de una década con Pampita.

SEGUÍ LEYENDO

La China Suárez mostró por primera vez en las redes sociales la carita de su hijo: “Amancio de mi vida”

La China Suárez y Benjamín Vicuña suspendieron su casamiento: “¿Para qué? Después divorciarse es un lío”

Las nueve situaciones que la China Suárez registró en fotos y videos durante el aislamiento, que define como “cuareterna”