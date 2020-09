Qué dijo Julieta Prandi sobre la opinión de Ana Paula Dutil por su romance con Emanuel Ortega

Ana Paula Dutil le deseó lo mejor a Emanuel Ortega y Julieta Prandi

Julieta Prandi apostó nuevamente al amor de la mano de Emanuel Ortega. La conductora pudo salir adelante tras sufrir muchísimo por su separación de Claudio Contardi, el padre de sus hijos, Mateo y Rocco. Ella aseguró a Teleshow que vivió años de violencia psicológica, engaños y sometimiento junto a su ex marido. Incluso denunció al empresario por violencia familiar y tuvo un conflictivo divorcio en el que perdió mucho dinero que había ganado a lo largo de su carrera.

Apenas trascendió el romance entre la modelo y el cantante, se rumoreó que Ana Paula Dutil estaba muy enojada por esta nueva relación de su ex e intentaría reconquistarlo. Sin embargo, ella salió a desmentirlo ya que la relación quedó en buenos términos. “Me lo contó él y me pareció muy sano, me gustó mucho. Inclusive fue antes de que se haga público. Yo le deseo lo mejor, se merece ser feliz y su familia quiere su felicidad. Ella me parece divina, ojalá que les vaya bien”, dijo en el ciclo El Espectador que se emite por CNN Radio.

La conductora de América y La 100 se enteró de estas declaraciones de Dutil y aseguró: “La verdad es que estuvo muy bien, es un muy lindo gesto de su parte”. En cuanto a la versión que ella buscaría volver con el cantante, señaló a la revista Paparazzi: “No hay nada que decir, ellos están separados. No tengo nada que opinar de su relación. Tengo absoluto respeto por su familia, su ex pareja y por todo lo que tiene que ver con él”.

Cabe recordar que en agosto de 2018 se confirmó la noticia sobre la separación de Emanuel Ortega y Ana Paula Dutil, luego de 20 años de relación y dos hijos, Bautista e India. “Estamos en una separación que se materializó hace muy poco y estamos transitándolo”, dijo el artista en diálogo con el programa Intrusos.

Ellos se conocieron en los 90 cuando Ana Paula era una modelo top que venía de una separación conflictiva con Fernando Ranuschio, con quien tuvo dos hijos, Teo y Noé. Si bien el clan Ortega se habría opuesto a la relación en un comienzo por la diferencia de edad entre ellos (ella es 6 años mayor) el amor prosperó y estuvieron juntos por dos décadas.

Por último, Prandi aprovechó para desmentir que la familia de Emanuel no estaba de acuerdo con este reciente noviazgo: “No voy a contar detalles, pero son excelentes personas. Es una hermosa familia, no tengo nada para decir, porque todo lo que se estuvo diciendo no es cierto, así como también involucraron a Julieta (Ortega)". Luego, afirmó: “Ella no es para nada brava, con Julieta la mejor y con toda la familia”.

De esta manera, la conductora está disfrutando de este noviazgo y de lo bien que le está yendo en el plano laboral, ya que está al frente del ciclo Confesiones que se emite por la pantalla de América y sigue con el programa radial Sarasa junto a Mariano Peluffo por La 100.

