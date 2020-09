¿Se viene la boda? Ricky Montaner le habría pedido casamiento a Stefi Roitman de una manera muy original

Ricky Montaner y Stefi Roitmann

Stefanía Roitman y Ricky Montaner llevan varios meses de relación y, según contó el periodista Ángel de Brito en su cuenta de Twitter, están decididos a dar el “sí, quiero”. La pareja transitó la cuarentena junto al clan Montaner en Miami y se muestran muy enamorados en las redes sociales. “Se casan Ricky y Stef. En la celebración del Rosh Hashaná, dentro de una galleta, encontró su sortija y se oficializó la boda. Felicitaciones @stefroitmanok y @MauYRicky”, escribió el conductor de Los ángeles de la mañana en un tuit que provocó sorpresa.

El conductor del Cantando 2020 sumó más información al respecto: “Fue en la cena, estuvo presente la familia Roitman por zoom, en su galleta de la fortuna no había un papelito sino el anillo”. Por lo pronto, ninguno de los dos protagonistas de esta romántica historia de amor hizo mención al tema en sus redes sociales. En su última publicación, la actriz y conductora argentina subió una foto junto a su pareja en la playa. “Quisiera venir a tocar el mar todos los días. Hoy lo hicimos después de 7 meses, y eso que lo tenemos cerca”, contó.

Cabe señalar, que la relación comenzó en febrero de este año, pero ya habían celebrado juntos la Navidad del año pasado. El hijo de Ricardo Montaner había terminado una relación con la intérprete mexicana Sofía Reyes en junio de 2019. Acto seguido, los enamorados viajaron a Miami para que toda la familia conociera a su novia personalmente.

Hace unos días, en diálogo con la periodista Catalina Dlugi en su programa radial en AM 1110, Roitman se refirió habló a la posibilidad de casarse con Ricky. “Si todo sigue como el presente que estamos viviendo, creo que sí, aunque todavía no hablamos de casamiento”, dijo. “Los dos nos encontramos en el tiempo y en el lugar que tuvo que ser, miramos para el mismo lado, nos llevamos súper bien, capaz no sale el casamiento pero sí se habla de un presente/futuro muy lindo y juntos”, agregó.

En una reciente charla con Teleshow, Ricky Montaner recordó cómo fue que inició su romance con la argentina. “Hoy en día mucha gente se conoce a través de las redes. Y nosotros nos conocimos a través de Instagram. Primero la invité a un show que estábamos teniendo en Buenos Aires a que lo viera, literal. Y ella fue al concierto. Allí tuvimos la posibilidad de conocernos, porque fuimos a una cena grupal todos. Y a partir de ese momento yo sabía que ella me gustaba”, aseguró.

“Fui trabajando, trabajando y trabajando, hasta lograr conseguir que empezáramos a salir. Y sí, ha sido hermoso poder estar juntos durante este tiempo. Conocer a su familia que es increíble y que ella entrara perfecto en la mía. Eso también me hace muy feliz. Como dice Mau, estoy demasiado contento de haber conseguido a una mujer que es muy parecida a mí y, al mismo tiempo, diferente en áreas en donde necesito alguien que me impulse a ser mejor persona”, completó.

