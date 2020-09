El duro comunicado de la marca que dejó de usar la imagen de Christian Sancho: “Su abogado nos comunicó que quería que se le pague el doble de la plata”

Christian Sancho

En los últimos días, Christian Sancho se vio envuelto en una fuerte polémica. Acusaciones cruzadas con una marca de ropa interior que lo tenía como cara visible que fueron subiendo de tono. Todo comenzó luego de que el actor, en una entrevista con Caras, dijera que apuesta a la diversidad sexual. Sorpresivamente, luego de que la tapa del medio tomara trascendencia, la empresa que lo tenía contratado lo desvinculó.

Allí comienza el tironeo y los diferentes puntos de vista. Por un lado, la postura de quien prescindió de sus servicios, que aducen que no llegaron a un arreglo. Sostienen que Sancho no quiso firmar un nuevo vínculo y que ante la negativa se terminó el diálogo. Desde el otro lado, Sancho insiste con que eso es verdad, pero que ocurrió hace un mes, que luego retomaron el diálogo y que habían acordado extender el contrato. Al mismo tiempo, en la charla con Teleshow , remarcó que lo iba a firmar durante el periodo en el que sucedió esto y que no llegó a juntarse con la otra parte, porque lo desvincularon antes y que no se merecía ese final.

El mensaje que compartió la firma y que luego eliminó ante la repercusión del caso (Foto: Instagram)

Lejos de que las aguas se calmen, las partes se siguen tirando con munición pesada. En las últimas horas, la firma Lody emitió un duro comunicado. “A raíz de las declaraciones que el señor Christian Sancho realizó ayer en distintos medios de comunicación y en sus redes sociales, nos vemos obligados a responderle y a contar, por qué, después de 8 años, el actor ya no es más la imagen y la cara de Lody Men”, comienza.

“El contrato se terminó porque él decidió no renovarlo. En medio de la pandemia y de la crisis que atraviesa Argentina y le mundo, nosotros como marca decidimos seguir apostado a su imagen y se le propuso extender el vínculo por un año más”, manifestó la marca y agregó: “Al principio no llegamos a un acuerdo y Christian nos comunicó por un mensaje de WhatsApp”, sosteniendo que por la amistad que se había instalado, le ofrecieron un año más de contrato, como él quería".

“Con la nueva propuesta nos dijo que si aceptaba y nos pidió que le pasemos el borrador a su abogado, Sebastián Borras. El viernes 11 nos mandaron el contrato redactado por ellos. El mismo contemplaba dos días de trabajo por temporada porque tenía la posibilidad de arreglar un contrato con otra marca de ropa. Le dijimos que aceptábamos esa condición pero le pedimos que no haga campaña con ninguna marca que sea competencia directa de Lody. Aceptamos todos los términos y condiciones que ellos redactaron”, continúa el mensaje.

Christian Sancho

Luego, viene el principio del conflicto: “Nos pidió firmar el contrato el lunes 14 a las 11:30. Ese mismo día, media hora antes, su abogado nos comunicó que ‘Christian quería que se le pague el doble de la plata’. Nos pareció poco profesional y descortés que nos avisara media antes que no estaba de acuerdo con un contrato que ellos redactaron. Como quería duplicar el monto del dinero, entendimos que la negociación había terminado”.

Luego, sostiene que intentaron comunicarse con su letrado, pero que no lo consiguieron. “Unas horas después, para terminar en buenos términos, intentamos comunicarnos con su abogado. La respuesta que recibimos fue: ‘Ahora estoy en una audiencia por Zoom’, y nunca más volvió a comunicarse. Por una cuestión legal, decidimos sacar el comunicado en las redes sociales, dónde anunciamos la desvinculación. También dijimos que ‘estaba prohibido el uso de su imagen’, sobre todo para los revendedores en el interior del país, porque nos podía traer problemas legales”.

“Nos sorprendió sus declaraciones diciendo que había sido una discriminación. Lady decidió contratar al señor Christian Sancho en el 2012, luego del éxito que había tenido su participación en Botineras cuando se puso en el papel de un futbolista bisexual”.

El actor había comentado en Intrusos que fue desvinculado luego de 8 años de trabajo de una manera incoherente. Al mismo tiempo, hizo hincapié en las formas. Según él, se enteró por las redes sociales y, teniendo en cuenta la prolongación y de la relación que había, esperaba, al menos una llamada. “Llamé a mi abogado y le pregunté por el contrato. Me dijo que no lo habían llamado. Ahí fue que me enteré de la publicación en Instagram. Un comunicado espantoso. Parece una placa fúnebre con la palabra ‘prohibido’. Me pareció horrible”.

El comunicado completo de la firma:

A raíz de las declaraciones que el señor Christian Sancho realizó ayer en distintos medios de comunicación y en sus redes sociales, nos vemos obligados a responder y a contar por qué, después de 8 años, el actor ya no es más la imagen y la cara de Lody Men.

Lo primero que tenemos para decir es que el contrato se terminó porque él decidió no renovarlo. En medio de la pandemia y de la crisis que atraviesa Argentina y el mundo, nosotros como marca decidimos seguir apostando a su imagen y se le propuso extender el vínculo por un año más.

Al principio no llegamos a un acuerdo y Christian nos comunicó por un mensaje de WhatsApp que “lo había pensado bien y no quería renovar”. A lo largo de estos ocho años, además de laboral creamos una relación de amistad. Por tal motivo, decidimos redoblar la apuesta y ofrecerle un contrato por dos años.

Cuando le hicimos la nueva propuesta Christian nos dijo que “ahora sí aceptaba las condiciones” y nos pidió que le pasemos un borrador a su abogado, Sebastián Borras. Y el viernes 11 de septiembre nos enviaron el contrato redactado por ellos. El mismo contemplaba 2 días de trabajo por cada temporada y como Christian nos comunicó que “tenía una posibilidad de arreglar un contrato con otra marca de ropa”, le dijimos que aceptábamos esa condición pero le pedimos que no haga campaña con algunas de las marcas que son competencia directa de Lody.

Aceptamos todos los términos y condiciones que ellos redactaron y Christian nos pidió firmar el contrato el lunes 14 a las 11.30 horas. Pero ese mismo día, media hora antes, su abogado nos comunicó que “Christian quería que se le pague el doble de la plata”.

Nos pareció poco profesional y descortés que nos avisen media hora antes que “no estaban de acuerdo con la firma” de un contrato que ellos redactaron unos días antes. Y como querían duplicar el monto del dinero, entendimos que la negociación había terminado.

Unas horas después, para terminar en buenos términos, intentamos comunicarnos con su abogado. La respuesta que recibimos fue: “Ahora estoy en una audiencia por Zoom”, y nunca más volvió a comunicarse.

Por una cuestión legal, decidimos sacar el comunicado en las redes sociales, donde anunciábamos “la desvinculación de Christian con la marca”. Y además redactamos que “estaba prohibido el uso de su imagen”. Esto se hizo con el único fin de informar a nuestros revendedores externos, sobre todo del interior del país, que “no usen más las fotos del actor en posteos de redes, porque esto nos podía traer un conflicto legal por el uso de su imagen”.

¿Si fue un error y dio para qué se interpretara algo distinto? Puede ser. Lo reconocemos y por eso decidimos borrar la publicación.

Christian está en todo su derecho a pedir la plata que crea correspondiente y a poner las condiciones que crea necesarias. Pero nosotros, también tenemos derecho a aceptarlas o a decir que no.

Por eso nos sorprendieron sus declaraciones diciendo que había sido “una discriminación por sus confesiones sobre diversidad sexual a una revista”. Lody decidió contratar al señor Christian Sancho en el 2012 luego del éxito que había sido su participación en Botineras cuando se puso en el papel de un futbolista bisexual.

Si en ese momento decidimos contratarlo, ¿por qué motivo nos iba a molestar ahora? ¿Por una nota en una revista? Hay que entender que cuando se está negociando un contrato, a veces se llega a un acuerdo y a veces no.

Lody Argentina.

