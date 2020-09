La reacción del conductor de El gran premio de la cocina al ser empujado por una de las participantes: “¡Esto es joda!”

Natasha se llevó por delante al conductor del reality (Video: "El gran premios de la cocina", El Trece)

El gran premio de la cocina, programa conducido por Carina Zampini y Juan Marconi, se convirtió en un clásico de las tardes de El Trece y va por su novena temporada. En esta nueva etapa regresaron todos los campeones del reality culinario y hay una gran expectativa por ver quién se consagra como el gran ganador.

La competencia es tan fuerte que los cocineros dan todo para conquistar a los tres jurados: Christian Petersen, Felicitas Pizarro y Mauricio Asta. El objetivo es llegar a la final a pesar de todas las dificultades y aunque tengan que llevarse puesto a uno de los conductores. Este lunes, Natasha Salman Dib, ganadora de la sexta temporada, empujó a Marconi unos segundos antes de que se cerrara la despensa.

“Vamos que queda poquito. ¡Upa, me empujan!... Alguien me empujó, Carina. Todavía no sé quién. Alguien me pegó un empujón", se quejó el conductor frente a cámara. La participante le contestó rápidamente: “Fui yo. Necesitaba agarrar la pava y estabas ahí contando tres, dos… ¡Dale, amigo! Necesitaba llegar ahí abajo”.

Entre risas, Juan afirmó: “¡Esto es joda! Está bien que la camisa no da seriedad...”. Mientras que Carina señaló: “Dijo como que sobrabas”. Entonces, Natasha se justificó: “Te pedía permiso y no escuchabas”. Luego la conductora se dio cuenta de que había arándanos en el piso y aseguró: “Hicieron un desastre acá”. Su compañero le respondió: “Fue Santi, lo tengo bien marcadito. Es un accidente, puede pasar”.

Natasha, la ganadora de la sexta temporada de "El gran premio de la cocina"

Por otra parte, cabe recordar que el final de la octava temporada de El gran premio de la cocina se dio en medio de un escándalo. Luego de que Christian Petersen anunciara que Matías Mitolo se consagraba ganador del certamen y que recibiría 400 mil pesos de premio, Dana Martucci, subcampeona, se retiró del estudio sin mediar palabra.

De inmediato, Carina Zampini se mostró desbordada por la situación y no pudo contener las lágrimas. “Elegimos entenderla porque a veces hay que intentar ponerse en el lugar del otro para comprender sus emociones en el contexto que nos toca vivir. Nos hubiera encantado que pudiera felicitar a Matías, que ha ganado esta octava temporada de muy buena ley”, indicó la actriz mirando a cámara.

En diálogo con Teleshow, Juan Marconi se refirió a este escándalo: “La verdad es que nos sorprendió. En ocho finales, es la primera vez que nos pasó. No lo esperábamos”. Respecto a la actitud de Dana, opinó: “Lo que pasó me parece que es entendible. El enojo, la frustración, puedo no compartirlo pero no la puedo juzgar. Fue algo más espontáneo. No lo comparto, pero puedo entender que le pasó”.

Sin embargo, cuestionó el hecho de que la participante haya criticado al ciclo luego del desplante al aire: “Sí hacer vivos y hablar me parece que ya es un poco más innecesario. Pero son cosas que con el tiempo pasan”. Por su parte, aseguró que tiene “muy bien vínculo” con Dana por su paso por el ciclo en las temporadas anteriores. “Me parece talentosa y buena mina, pero no hablé de lo que pasó”, finalizó.

