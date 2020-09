Sofía Zámolo publicó fotos de su baby shower sorpresa, pero las borró tras recibir fuertes críticas en las redes

Sofía Zamolo se convertirá en mamá a finales de octubre

A los 37 años, Sofía Zámolo está transitando las últimas semanas de su embarazo. La popular modelo se convertirá en mamá de una nena con su esposo, José Félix Uriburu. El próximo 30 de octubre es la fecha estimada para el parto que se llevará a cabo en el Sanatorio Otamendi. Los papás todavía no dieron a conocer cuál será el nombre de la pequeña.

En su cuenta de Instagram, la conductora compartió con sus cientos de seguidores imágenes de un baby shower sorpresa que le prepararon sus seres queridos. “Mis amigas me dijeron ‘vení a tomar el té’ y me encontré con todo esto...”, relató en la red social con fotos de la celebración, que se destacó por tener una tierna decoración en tonos pasteles y hasta una enorme torta para festejar la llegada de la bebé.

Rápidamente, varias personas la criticaron por haberse reunido con sus amigas en plena cuarentena por la pandemia. “Estoy embarazada de 37 semanas también y venía siguiéndote. A mí también me hicieron mis amigas uno sorpresa pero por zoom. No tendré esas fotos tan bonitas, pero cuidé más de mi hija que vos”, escribió una mujer. Mientras que otra persona señaló: “No sé si da para postear la foto. No se puede festejar, qué parte la gente no entiende”. Y un usuario preguntó de manera irónica: “¿Baby shower en cuarentena? Irresponsabilidad total”.

Sus amigas le organizaron un baby shower sorpresa

Al ver el revuelo que se armó con esta publicación del baby shower, Sofía hizo cambios en la publicación e incluso borró algunas fotos. "Antes que nada aviso que mis dos amigas de la foto se hisoparon 2 veces antes de verme. Y mi hermana tanto como yo no sale ni vemos a nadie”, explicó frente a los cuestionamientos de sus seguidores.

"Mis amigas de toda la vida me sorprendieron con este baby shower increíble. Amigas con las que crecí y me crié, algunas desde que nací, son como mi familia ya. Cada una me escribió una carta, obvio que me lloré todo. (Hormonas, más sensibilidad, más amor puro). Hicimos zoom y recibí mucho amor para mí y para mi bebita”, afirmó la conductora.

Zamolo y sus amigas festejaron la llegada de su primera hija. Pero después la modelo borró las fotos

Finalmente, Zámolo decidió borrar todo lo referente al festejo del baby shower en el feed de su cuenta de Instagram. Solo dejó algunas historias para agradecer a sus amigas y a las empresas que brindaron su servicio para la celebración. De esta manera, quiso terminar con el revuelo que se generó en la red social, cansada de las críticas.

En abril pasado, la modelo había anunciado que estaba embarazada en la red social: “En un momento en el que afuera todo es cuidados extremos, precaución, miedos, incertidumbre, aislamiento, la vida nos obligó a meternos para adentro, quedarnos adentro de casa, a unirnos y conectarnos entre nosotros más que nunca. A nosotros dos nos hizo conectar aún más con algo que habíamos deseado mucho, muchísimo. Una bendición que entendí que iba a ser cuando nuestro bebé quisiera venir”.

“Muchas veces me preguntaban por qué no era mamá todavía y no tenía respuesta, a veces hasta algunos mensajes que leía que eran fuertes, cosas que dolían. Pero siempre opté por el amor y hoy, desde este lugar, quiero compartir con ustedes que vamos a ser papás por primera vez!!! Y si bien se nos mezclan todo tipo de emociones porque el 2020 nos dio unos cuantos golpes muy fuertes, porque es mi primera vez y no tengo cerca a mi mamá, estoy sensible y cuando me siento muy mal quiero correr a abrazarla pero caigo en que estamos todos lejos, aunque intentamos estar cerca como podemos. Pero la vida lo quiso así. Nos metió para adentro y nos conectamos nosotros 3 más que nunca”, finalizó.

El baby shower de Sofía Zamolo fue cuestionado en las redes sociales

