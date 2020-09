El susto de Noelia Marzol tras sufrir un accidente con unas boleadoras en Mamushka: “Estoy llorando”

El susto de Noelia Marzol tras sufrir un accidente con unas boleadoras en "Mamushka" (Video: El Trece)

Noelia Marzol demuestra en la obra Sex Virtual y a través de sus redes sociales que es una mujer con una gran destreza física. Por ese motivo, en su visita este lunes a Mamushka, el ciclo que Mariana Fabbiani conduce por El Trece, quiso demostrar su habilidad con las boleadoras.

Con mucha decisión, la actriz y bailarina se dirigió al centro del estudio con el deseo de dejar a todos sorprendidos al dominar el arte de este baile tradicional. Lamentablemente para ella, ocurrió todo lo contrario y provocó la preocupación de todos los presentes.

“Mandame música”, pidió la carismática artista a la producción del programa. “Esto lo vamos a agregar a Sex”, señaló Fabbiani, adelantándose a la performance de su invitada. Lo cierto es que la joven tomó las boleadoras y, después unos segundos, dijo por lo bajo “no puedo con estas”, en referencia a que eran diferentes a las que ella está acostumbrada a manipular, y recibió un fuerte impacto directo en la nariz.

“No está bien, chicos, se sacó un diente”, se escuchó decir a los otros invitados al programa. Ella se tomó su nariz, visiblemente dolorida y muy preocupada. “Me la di mal, ¿me sangra? ¿se me torció algo?”, se limitó a decir. Por supuesto, más allá del dolor, el susto tenía que ver con que, por su trabajo, el físico y lo estético es de suma importancia para ella.

“Rota no la tenés”, le dijo Fabbiani, también preocupada, pero sin acercarse demasiado a Noelia para respetar bajo todas las circunstancias el distanciamiento social para prevenir la propagación del coronavirus.

“Estoy llorando. Me la di… Estoy llorando. Pero ya está, estoy bien”, respondió entre lágrimas la modelo.

Ante la sorpresa de todos los presentes, lejos de sentirse avergonzada por lo que acababa de suceder, Noelia se reincorporó, volvió a agarrar las boleadoras y logró su cometido. “Me tenía que reivindicar. Lo que pasa es que estas no son las de baile. Me arriesgué demasiado y me la di en la nariz”, admitió. Y el programa siguió con total normalidad.

Noelia Marzol y su novio, Ramiro Arias (Foto: Instagram)

En cuarentena, la bailarina reparte su tiempo entre su trabajo en la obra Sex Virtual, el programa de El Nueve Todo puede pasar y su amor con el futbolista Ramiro Arias. Recientemente la relación pasó por una crisis, pero ya fue superada. “La rutina empieza a desgastar y a tornar todo insoportable. Pensá que al ser jugador de fútbol se quedó sin nada y con un futuro muy indeterminado. Así que preferimos tomarnos un tiempo, siempre de una manera muy amigable”, contó a la revista Gente.

El futbolista firmó contrato con Quilmes y eso descomprimió la situación, según Noelia: “Habíamos decidido separarnos pero nunca dejamos de hablar. Al poco tiempo se fue a Rojas, de donde es él, y un día apareció en casa para hablar en persona. Ahí empezó a fluir todo diferente. Soy insoportable, no sé cómo hace para bancarme”.

Antes de este impasse, había contado en una entrevista con Nosotros a la Mañana que planea tener un hijo sin su pareja. Para tal fin, buscaría un donante anónimo y se sometería a una inseminación artificial, ya que el futbolista todavía no desea formar una familia.

“Obviamente (Ramiro) cumplirá el rol que tenga ganas de cumplir respecto a este tema. Tampoco es que lo quiero obligar a vivir una secuencia que no tiene ganas. Él tampoco desde su lugar es egoísta, y me permite hacerlo de la manera que tengo ganas, para poder cumplir un sueño. Más que nada tiene que ver con eso”, explicó.

SEGUÍ LEYENDO

Noelia Marzol planea tener un hijo sin su pareja, Ramiro Arias: “Tengo muchas ganas de ser mamá y él no tiene ese anhelo”

El novio de Noelia Marzol hizo una broma con una foto íntima de la actriz y ella se vengó

Luego de haber sido censurada, Noelia Marzol redobló la apuesta y realizó otro video para hablar de su sexualidad