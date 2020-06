El anterior, también la relacionó con las redes: fue censurada en Instagram por postear un video en el que hablaba de su sexualidad, usando un conjunto de lencería. Ante esta circunstancia redobló la apuesta: subió una nueva “versión a prueba de inseguros, retrógrados, cuadrados, de gente que no acepta otra manera de pensar, de vivir”. Y dijo, esta vez con una camisa blanca abrochada hasta el cuello, un saco rojo y pantalón negro: “Si una habla de sexo, quiere tener sexo y más si es casual; rompe con un orden y escandaliza. Si mi escote te escandaliza es problema tuyo. A mí no me interesa saber que pensás de lo que yo tengo puesto, si eso te calienta o no. Así que no me subestimes porque yo no soy sumisa”.