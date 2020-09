Sin tregua: tensión al aire entre Cinthia Fernández y Nicolás Magaldi en la despedida de la panelista de “El show del problema”

Así fue la despedida de Nicolás Magaldi a Cinthia Fernández, Mica Viciconte y José María Muscari (Video: "El show del problema", El Nueve)

A partir del lunes 21 de septiembre, El show del problema -ciclo que conduce Nicolás Magaldi por El Nueve- regresa a su formato habitual, aquel que había cambiado en medio de la pandemia del coronavirus. Es por eso que este viernes fue la última participación en el ciclo Cinthia Fernández, Mica Viciconte, y José María Muscari.

Una de las primeras en manifestar su descontento por la desvinculación de los integrantes del panel fue Cinthia Fernández, quien expresó su enojo en su cuenta de Twitter y además tuvo un cruce al aire con el conductor luego de una broma de mal gusto del sonidista al aire.

Nicolás Magaldi también se expresó al respecto y manifestó que no está “acostumbrado al juego mediático”. "No me gusta antes de darte un mensaje público en redes sociales no haber hablado con vos. No me interesa, no vivo de eso, no me construyo en base a eso”, indicó el conductor en diálogo con Marcela Coronel en el ciclo Mientras tanto, por Mucha Radio.

“Lo que se mandó en público lo respondí en público y después le mandé por privado. Si bien no es agradable terminar así el programa, hay mucha gente que se alimenta de la carroña, de las malas noticias”, agregó haciendo referencia al escándalo mediático que se generó a partir de las declaraciones de Cinthia Fernández.

El incómodo momento de Cinthia Fernández al aire (Video: "El show del problema", El Nueve)

Apenas se enteró de los dichos de Magaldi, Cinthia Fernández no se quedó callada y volvió a apuntar contra el animador, a quien le respondió a través de su cuenta de Twitter. “¡Y sigue el señor conductor! A un día de terminar el ciclo. Menos mal que no le gusta. Disculpame, el que puso un tuit con un mensaje innecesario cagándose en la situación de sus compañeros fue el señor ‘no mediático’ Magaldi”, ironizó la panelista el jueves, cuando todavía faltaba que compartieran el último programa.

“No dispare de la mediatez (sic), señor Magaldi, que usted salió de un programa mediático. Mucha suerte en su camino y gracias por ser solidario con su equipo ja, ja, ja”, agregó la bailarina que además desmintió al conductor que había dicho que se comunicó por privado en aquella ocasión. “¿Mensaje privado? Jamás existió", aseveró y agregó: “Pero bueno, a disfrutar de mi último día con mis compañeros que sí lo merecen y son buena gente. ¡Arriba!”.

La respuesta de Cinthia Fernández en Twitter a Nicolás Magaldi

Antes del final del ciclo de este viernes, Nicolás Magaldi se tomó unos minutos para dedicarle unas palabras de despedida de Cinthia Fernández, Mica Viciconte y José María Listorti. Y se refirió a la pelea mediática que tuvo con la bailarina, quien decidió no emitir palabra y se limitó a lanzar a cámara una sonrisa irónica.

“Lamentablemente este ciclo informativo finaliza hoy. Sé que no han sido las mejores formas. No es nada grato terminarlo. Si hubiese sido por nosotros, hubiésemos seguido muchísimo tiempo más porque entendimos que hicimos un gran equipo”, dijo el conductor sobre el modo en que se enteraron los panelistas que quedarían desvinculados del ciclo.

E hizo referencia a lo que vivió con la bailarina los últimos días: “Más allá de estos chispazos que han salido, sobre todo con Cinthia, personalmente no es lo que hubiese preferido ni lo que querría. Se lo digo a ella y se lo digo a todos ustedes. Hay una determinación del canal y de la productora de volver al otro formato que estuvo cuatro años al aire. Lamentablemente no se quedan todos en el equipo del lunes". Por su parte, aclaró que Silvina Luna seguirá en el panel.

“A pesar de todo y todas las emociones, gracias por este tiempo. Sé que no es la mejor manera, no es lo que nos gustaría o lo que nos gusta a todos, más allá de las formas o de los errores y los aciertos que hayamos tenido, se los quiero agradecer de corazón a todos”, continuó antes de pedirle a la audiencia que los acompañe el próximo lunes.

Mientras sonaba la música de despedida, y ya se habían apagado las luces del estudio, se vio a Cinthia Fernández -que previamente había intercambiado alguna risa con Mica Viciconte- bailando y tomando sus pertenencias para retirarse. En ningún momento se despidió del ciclo y tampoco respondió las palabras de Nicolás Magaldi, con quien tuvo diferencias irreconciliables.

