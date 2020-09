La pelea entre Mercedes Ninci y Carla Czudnowsky en “Bendita”: “¡Callate y dejame aclarar!”

Las periodistas tuvieron un fuerte cruce por un informe sobre Reina Reech

En Bendita, el clásico ciclo de El Nueve, los panelistas debaten sobre diversos temas y es común que cada uno exponga su punto de vista. Sin embargo, a veces el clima se pone muy tenso cuando las discusiones son fuertes. Recientemente Mercedes Ninci y Carla Czudnowsky tuvieron un fuerte cruce al aire.

Todo comenzó por un informe en el que mostraban un video que publicó Reina Reech en sus historias de Instagram para promocionar el servicio de una empleada doméstica. La coreógrafa fue cuestionada por filmar a la mujer mientras trabajaba. “Gracias, porque los domingos me salvan con la limpieza profunda que ya con mis añitos no puedo hacer”, dijo la artista.

En primer lugar, Ninci criticó a la mamá de Juana Repetto por no respetar las restricciones impuestas por el Gobierno durante la cuarentena: “Todo mal. Todo mal. En estos momentos, las empleadas de casas particulares están prohibidas en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Estén atentos con estas agencias que muchas veces lindan con el fraude laboral...”.

El informe de "Bendita" que generó un fuerte debate (Video: El Nueve)

Por su parte, Czudnowsky hizo un análisis más profundo del tema: “Esto muestra el lugar que le dio la clase media al personal doméstico. Esa persona que tiene que ir a limpiar la caca. Estoy segura de que Reina no lo hizo con mala intención y hoy se arrepiente. Es un retrato de época y de clase. La clase media y la servidumbre".

De manera inmediata, su compañera la interrumpió porque no estaba de acuerdo: “No, perdoname, pero estás mezclando las toallas, como dice Nacha... Hay una clase media que es muy buena con la empleada. Vos no podés generalizar que toda la clase media trata mal a la empleada. En mi casa, la empleada es mi hermana...".

Molesta y levantando la voz, Carla le respondió a la periodista: “¡Pará un poquito! Mecha, siempre que digo algo tengo que aclarar lo que vos interpretás de mis dichos. Así que ahora voy a aclarar.... ¡Callate un ratito, mamá, vos ya hablaste! Callate y dejame aclarar lo que vos dijiste que yo no dije".

La pelea entre Mercedes Ninci y Carla Czudnowsky en "Bendita" (Video: El Nueve)

La discusión entre las panelistas fue subiendo de tono y siguió por unos minutos más mientras el resto del equipo liderado por Beto Casella escuchaba atentamente la discusión. “Yo soy de clase media y aunque mi empleada no labura hace seis meses, voy a Berazategui a pagarle el sueldo”, aclaró Mercedes.

"Yo soy de clase media. Me crié con una familia de clase media que tenía un trato con la empleada que no es el que yo tengo con mi empleada. Ella no es mi hermana es mi madre. Cría a mis hijos y a mí, y hace nueve meses cobra su sueldo, estuvo siempre en blanco y la amo profundamente. Pero históricamente la clase media llamó mucama a la empleada doméstica y era la esclava que se acostaba con el amo”, afirmó Carla.

Por último, Ninci siguió firme en su postura y le respondió a su compañera que seguía muy enojada por la discusión: “No podés generalizar sobre la clase media, porque cada familia es un mundo... Es que hay un mensaje muy jodido contra la clase media”.





