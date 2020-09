La palabra de Romina Malaspina tras su accidente automovilístico: “Me quedé dormida”

La palabra de Romina Malaspina, luego del accidente automovilístico

Romina Malaspina protagonizó un accidente automovilístico este viernes, al rededor de las siete de la mañana, cuando circulaba a bordo de su camioneta por Palermo. La modelo impactó contra un colectivo de la Línea 166 en la intersección de las Avenidas del Libertador y Dorrego, en las inmediaciones del Campo Argentino de Polo.

En un principio, la conductora negó la información, en diálogo con Teleshow . “No soy yo. Qué raro. Es el mismo auto pero de otro color: el mío es negro. Es parecido, pero está chocado... Recién me levanto", había dicho, un tanto confundida, cuando apenas había pasado poro más de una hora del incidente.

Más tarde -cuando comenzaron a circular fotos de ella dentro del auto esperando que llegara la grúa, utilizó su cuenta de Twitter para confirmar que se encontraba bien y que estaba haciendo reposo en su casa. “Hola. A todos los que se preocupan por mí, les cuento que estoy bien, gracias a Dios. En reposo en casa. Más por el susto que por lo que sienta físicamente. Les agradezco de corazón su preocupación”, escribió en la red social.

Así quedó la camioneta de Romina Malaspina tras el impacto contra un colectivo (@solotransito)

Según fuentes policiales, la causa quedó caratulada como “choque simple” y trascendió que en su declaración ante los efectivos policiales, Romina Malaspina habría dicho que se quedó dormida. Más tarde, la conductora de Noticias de 22 a 24 -por Canal 26- confirmó dicha versión. “Me quedé dormida”, afirmó en un audio que le envió a Sandra Borghi, que lo reprodujo en Nosotros a la mañana.

"Yo, con el noticiero, me acuerdo tarde. Me levanté muy temprano, y en el camino a casa me quedé dormida”, continuó sobre el accidente que tuvo este viernes por la mañana con el interno 32 de la Línea 166.

Las fotos que circularon sobre el accidente (@solotransito)

Luego, indicó que en un principio desmintió la información porque primero quería hablar con su entorno, que -hasta ese momento- no estaba al tanto del accidente que había protagonizado. “Lo negué por mi familia, porque sabía que mi mamá se preocupa mucho. Ella sabía que (yo) venía muy estresada y me venía diciendo que tuviera ojo. Como que lo venía advirtiendo y efectivamente me pasó”, explicó Romina.

“Me pasé de rosca con el tema de dormir poco. Y acá estamos, con las consecuencias”, continuó quien deberá guardar reposo en su casa, no por alguna lesión -ya que, afortunadamente, no hubo heridos en el choque- sino por el shock emocional y el susto que vivió. “Gracias a Dios no me hice nada. No estoy herida ni nada -remarcó- Y ya está todo solucionado con el tema del seguro”, concluyó Romina Malaspina.

