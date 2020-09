Charlotte Caniggia se fue enojada de la pista de “Cantando 2020” tras su debut: “Tengo un humor del...”

Charlotte Caniggia debutó en el "Cantando 2020"

Este martes, Charlotte Caniggia y Cristian Sergio cosecharon apenas 16 puntos en su estreno en el Cantando 2020, quienes interpretaron “Mayores” de Becky G. y Maluma. La pareja quedó en zona de riesgo de cara a la próxima sentencia que se llevará cabo el jueves. Nacha Guevara la criticó por perder la frescura respecto a su paso por el Bailando, y la mediática se fue enojada porque, según explicó, es muy malhumorada.

“El tema estuvo bien elegido. Si lo eligió ella, un punto a favor por eso. Tu compañero estuvo muy bien. Tenés un lujo de compañero. En realidad, lo voy a puntuar a él. Ella cantó, pero lo menos posible, gracias a Dios. No me gustó la actitud. Creo que eras más fresca cuando estabas en el Bailando”, señaló la jurado, que decidió calificar a la dupla con un 5.

Oscar Mediavilla reconoció que tenía cierto prejuicio con la mediática y resaltó la actuación. “No generó una molestia lo que escuché. No fue algo como para salir corriendo del estudio. El preconcepto mío, me lo tengo que guardar, porque yo decía ‘uh, va a cantar mal’, y la verdad que, en esta canción, llevaste todo muy bien”, mencionó el productor, que en este ritmo tiene el voto secreto.





En tanto, Moria Casan y Karina La Princesita no fueron tan duras a la hora de marcar los “errores” de la primera performance de la pareja en la pista. Después de escuchar al jurado, Charlotte Caniggia no pudo ocultar su enfado por las críticas. “Era obvio, me lo esperaba. Estoy enojada y tengo un humor del ort... pero no lo quiero sacar acá. Ahora, me voy a mi casa y capaz se me pasa. La próxima quiero hacer un tema en inglés porque en español yo canto muy mal”, finalizó.

En la previa, la hija de Mariana Nannis y Claudia Paul Caniggia no se privó de hablar casi de ningún tema. Obsesionada con el cuidado de su cuerpo, la joven también aseguró que no querría ser madre para no tener que transitar el embarazo y mantener así su espléndida figura. “Roberto (su pareja) me regaló un bulldog francés, es re linda, pero mi mamá me dice que abandono a todos los perros porque soy un poco mala en ese sentido por eso cuando tenga hijos, quiero tener uno y ya está”, dijo la mediática,.

Laurita Fernández, conductora del ciclo de LaFlia, le preguntó si ya estaban hablando de hijos con su pareja, pero la hermana de Alex respondió de manera contundente: “No, no quiero hijos. Estoy divina y me voy a poner re gorda!".

Luego, Ángel de Brito le consultó: “¿Cómo te llevás con el canto?”. “Para el culo. Estoy ensayando por Zoom, hago lo que puedo. Empezamos hace dos semanas. Canto mejor en inglés que en español, pero acá no me dejan. En español, canto como una mexicana", aseguró la joven sin filtro.

