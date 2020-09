Hernán Drago sorprendió al revelar sus ganas de irse a vivir definitivamente a Bariloche: “Nací en el lugar equivocado, pero voy a morir en el correcto”

Hernán Drago piensa su futuro en Bariloche (Video: Fantino a la tarde-América)

Recuperado del COVID-19, Hernán Drago pasó por Fatino a la tarde y brindó sus sensaciones. En su caso, a diferencia de otras personalidades, transitó la enfermedad asintomático. Alejandro Fantino quiso saber cuánto tiempo paso aislado, pero no supo precisar desde que momento tuvo la enfermedad. “Es muy difícil saber cuánto estuve, yo me hice el hisopado por protocolo, porque al conocerse el positivo de Guido Kaczka, que si bien yo no mantengo contacto estrecho, porque lo más cerca que estoy de él son 3 o 4 metros, me lo ofrecieron desde la productora, me lo hice y me dio positivo. Desde el último día que salí a la calle, hasta ayer (lunes 14) pasaron 17 días”.

El conductor, que también fue portador del virus, quiso saber que síntomas lo aquejaron. Le preguntó si tuvo fiebre, si le dolió el cuerpo, y a todas las preguntas respondió de manera negativa. “No quiero minimizarlo porque sé que, sin llegar a los casos de muerte, sé que hay mucha gente que la pasó realmente mal. Cuento mi experiencia, y lo único que sentí, desde que me informaron el positivo de Guido, fue estar un par de horas mareado, pero pensé que estaba somatizando, a la noche me picó un poquito la garganta…ahora, si eso es o no síntoma de COVID, fue muy leve”.

Hernán Drago es parte de Bienvenidos a bordo (Foto: Instagram)

Por otra parte, Fantino le contó su experiencia. Le dijo que mientras estaba transitando el periodo escuchaba que si te aparecían los síntomas el día 6 o 7, se podía complicar y eso lo tuvo asustado, sobre todo cuando se acercaba la fecha. A raíz de esto, Drago le dijo: “Yo soy muy prolijo con esas cosas y siempre estuve ocupado y no preocupado. Yo también tenía la información que vos decís, pero hice lo que tenía que hacer y me puse en contacto con más de un médico. Me recetaron paracetamol, vitamina C, no hacer ejercicios y nada más".

Por otra parte, ya más relajado y disfrutando de haber salido sin complicaciones de su caso de coronavirus, hizo referencia a las ganas de irse a vivir al sur en un corto plazo. Hace un mes habló del tema con Teleshow y ahora volvió a recalcar su postura que sigue firme. Ale le preguntó por las cabañas que tiene en Bariloche, si se trataba de un negocio familiar. Al respecto, dijo: “Eso es un emprendimiento para mí. Ese es mi lugar en el mundo, es dónde aspiro a irme a vivir en un futuro ya cercano, dentro de 5 o 6 años”.

“Cuando fui de viaje de egresados, a los 18 años, uno va con otra cabeza, porque vas pensando en tu compañerita, pasarla bien... En mi caso, yo me enamoré del lugar y me prometí pasar mucho tiempo. Siempre fui muy amante de la naturaleza y después, cuando la conocí a Barbi, que fue mi mujer durante 20 años, empezamos a frecuentar y me enamoré del lugar. Tengo la cabaña en el cerro Otto, es la última, allá bien arriba, y tiene una vista soñada”, remarcó.

Hernán Drago en Bariloche, su lugar en el mundo

Por otro lado, manifestó que esto se trata de un estilo de vida. “Le hago mucho caso a lo que me pasa, y cuando lo que me pasa es tan de raíz, tan natural, no me dejo invadir por propuestas televisivas que me demanden tanto como para no poder ir a mi lugar en el mundo”.

Acto seguido, el conductor le pidió que le explique a que se refería con eso que siente que es de raíz. “Me refiero a lo interno, a lo que sentís y no te podés hacer el gil, porque sabes que todos los caminos de tu vida sin que tenés que ir por ahí. Yo tengo muy claro que quiero ir a morir allá y cuando me pregunta ‘¿Vos naciste ahí?’ respondo que no, que nací en el lugar equivocado, pero que voy a morir en el correcto. Por eso te digo que me quiero ir a vivir allá con 50, 52 pirulos. Me quiero ir en plenitud, no a los 75 años que empezás con problemas, quiero ir a disfrutar”.

