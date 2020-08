Hernán Drago piensa en un futuro lejos de los medios: “Mi carrera tiene fecha de vencimiento”

Hernán Drago (Foto: Instagram)

El ejemplo de superación se refleja él. Si bien no pasó una adolescencia sencilla, logró alcanzar la fama por su trabajo como modelo. Aquel chico que fue víctima de burlas por su peso, logró trascender en las pasarelas del mundo. Con su imagen, Hernán Drago se transformó en uno de los referentes del rubro. Separado de Bárbara Cudich, con quien estuvo 20 años y tuvo dos hijos, Luka y Lola, admite que se lleva bien con la soltería. Hoy, a los 45 años, sigue vigente, demostrando otras facetas. Encontró su lugar en la pantalla chica, dónde su popularidad va en aumento. Es panelista en Pampita Online y se destaca en Bienvenidos a bordo, el programa que conduce Guido Kaczka.

—¿Sentís que lograste sacarle provecho, si hablamos de lo profesional, a la cuarentena?

—Sí, más de lo que me imaginaba, estoy contento con lo que me está pasando profesionalmente, que me llegó sorpresivamente. Lo disfruto, lo valoro, pero sobre todo, agradezco de corazón el cariño de la gente que es mucho, a diario. Las muestras de afectos son constantes y eso quiere decir que están contentos con lo que uno hace.

—¿Cómo estás viviendo este momento de no poder ver a tus seres queridos?

—Me afecta, como a todos. En algunos más, algunos menos, pero si me afecta. Necesitas muchos abrazos, charlas y mates con mucha gente que quiero y necesito. Pero bueno, con esas personas que por estas cuestiones están relegadas, ahí estamos, esperando con muchas ansias que llegue el día de concretarse el encuentro, cuando todo esto pase.

—¿Siempre fuiste de aprovechar las oportunidades en todos los aspectos de la vida o sos más bien de elegir de acuerdo a tus necesidades?

—Siempre trato de sentarme a analizar lo que la vida me trae. En ese sentido no suelo hacer cosas a las corridas. Trato que me cierren hacerlas y en la balanza van varias cosas; ya sea por gusto, necesidad o económicamente, de acuerdo el momento. Pero siempre trato de tomarme tiempo para evaluar las diferentes propuestas antes que decir a que si y a que no. Si me pongo a hacer un repaso de mi vida, estoy orgulloso y muy contento de los “si” que he dicho y también de los “no”.

—¿Qué recuerdos tenés de tu adolescencia?

—De mi adolescencia tengo varios tipos de recuerdos; algunos tienen que ver con el dolor, y otros tantos con la felicidad. Hoy a la distancia lo tengo bien canalizado todo lo que he vivido y me ayuda mucho a ser quien quiero ser, en todo sentido. El bullying que sufrí, hoy a la distancia, te digo que me ayudo muchísimo. En varios aspectos, para conseguir y cumplir muchos sueños, incluso anhelos que hoy sigo cumpliendo. No me olvido de aquellos años, los uso de motor para alcanzar eso que aspiro conseguir.

—¿Hoy estás pendiente de tu peso y de la balanza?

—No estoy pendiente en lo más mínimo de la balanza, por suerte esa etapa quedó lejos en el pasado. Hoy deposito mis energías en otras cuestiones, en cosas que son verdaderamente importantes. Ya aprendí a cuidarme, a alimentarme, a darme los gustos, hacer deporte y en tal caso, si alguien me burlase por algo, sabría ignorarlo sin que me afecte.

—¿Cómo surgió hablarle a los jóvenes con los mensajes en redes sociales de lo que atravesaste vos?

—Se fue dando. La mayoría de las veces por mensajes de madres con hijos pasando situaciones similares a las que yo pasé. En general me suelen escribir diciéndome que mis palabras en esos posteos los ayudan mucho, y desde ahí siento la obligación moral de hacerlo. La adolescencia es una etapa que marca y desde ese punto, si mi palabra ayuda, ¿Por qué no lo voy a hacer? Además que me llena el alma el hecho de poder hacerlo, son muchos los mensajes que recibo al respecto agradeciéndome que se puede hablar y abordar el tema con respeto y de manera práctica. Ahí es cuando entiendo que mi historia, con el diario de mañana, es motivadora, y a buena hora si esto ayuda.

—¿Seguís en contacto con compañeros de aquella época de adolescente?

—Con muy pocos, la verdad. Y uno, al igual que en la vida misma, escucha de todo. Pero yo ya sé a quién escuchar y a quien no tanto.

—Muchos se sorprenden que vivas con tu ex esposa. ¿Cómo surgió la idea?

—Fue continuar un poco con la rutina diaria de 20 años, sobre todo pensando en nuestros hijos. Cuando se pueda, cada uno hará su nuevo hogar por separado.

—¿No te afecta la convivencia con tu ex para futuras relaciones?

—No quiero llevar tampoco ninguna chica a mi casa por ahora. Cuando se pueda, llegado el caso, me encontraré en otros lados, no es momento de pensar en llevar ninguna chica a mi casa, por ahora.

—¿Cómo es un día en tu casa? Comen juntos, se cruzan…

—Los días en casa son lo que son. Si nos cruzamos, no pasa nada, y sino, también. Ja,ja.

—¿Tus hijos opinan del tema?

—No opinan del tema mis hijos. Ellos saben que estamos separados hace tiempo y que es cuestión de tiempo de que cada uno tenga su nueva casa.

—¿El más grande está en Vélez y es modelo, no? ¿Lo aconsejas profesionalmente o preferís que haga su camino?

—Juega en las inferiores de Vélez, es arquero y tiene puesta toda su energía y concentración ahí. Ha hecho algunos trabajos como modelo, pero no se considera tal. Su sueño es convertirse en futbolista profesional y confió en que así será y aunque así no sea, estoy muy orgulloso de él por cómo maneja su sueño, con trabajo, seriedad y mucho entrenamiento.

—En Pampita Online te buscan novia todo el tiempo ¿Estás abierto a conocer a alguien?

—Pareciera ser que rehacer la vida es estar en oreja con alguien, y no. Yo ya rehíce mi vida, como soltero. No tengo ninguna presión, ni de tiempos, ni de nadie. Si es, será cuando tenga que ser, lo de volver a estar en pareja con alguien.

—¿El ida y vuelta con Alejandra Maglietti es un juego que se dio o puede existir una posibilidad?

—Ni sí, ni no, ni blanco, ni negro. Sin importar el nombre -por supuesto que Ale Maglieti es una mujer muy hermosa- al igual que la respuesta anterior, no me dejó presionar por los medios o por lo que se diga. Yo sé muy bien qué es lo que quiero, y sea con quien tenga que ser, no quiero que sea a través de los medios.

—Leí que te gustaría vivir en el sur del país. ¿Tiene fecha de vencimiento tu paso por los medios?

—Sí, tiene fecha de vencimiento, lo que no significa que lo disfrute mucho. Pero tengo muy en claro que quiero pasar mis últimos años de vida, en unos años, bien relajado en una cabaña del Sur, recordando con mucha emoción y alegría cada lugar, cada persona y cada programa por el que he pasado. Pero sobre todo, el cariño que me ha hecho sentir la gente, y aunque suene lindo decirlo, no sé en los demás, pero en mi caso es así, recibo mucho y me llega al alma. Por eso, siempre que puedo, como en este caso, arranco y cierro con un gracias a todos por los mensajes que mandan.

