Controversia en las redes: Santiago Maratea intervino un libro de Harry Potter y lo vendió a un precio muy elevado

Santiago Maratea (Foto: Instagram)

De un tiempo a esta parte, Santiago Maratea viene siendo objeto de todas las miradas. El influencer, que saltó a la fama por su actividad en las redes sociales y por recibir la bendición de Mario Pergolini apenas pisó los medios, viene siendo blanco de críticas. Su manera de pensar, su mirada y liviandad para con ciertos temas, lo pusieron en el ojo de la tormenta. Sin embargo, lejos de preocuparse o prestar atención al qué dirán, él continúa con su vida y haciendo lo que más le gusta y lo divierte: polemizar en el mundo de las redes sociales.

En las últimas horas, Maratea sacó a la venta, según él, lo que decidió llamar “La primera obra de arte del Santu”. Como comentó en sus historias de Instagram, comercializa los 7 ejemplares de Harry Potter, pero con una salvedad: todos fueron intervenidos por él. ¿Qué hizo? Para darle vida a su creación, le dio lo que llamó “un toque particular”. A raíz de lo que hizo y del tiempo que le demandó llevarlo a cabo, decidió ponerle un elevado precio a los productos que vende por InteRnet.

Santiago Maratea y su polémica intervención al libro de Harry Potter (Foto: Instagram)

Con la idea en la cabeza, el conductor de Generación perdida, el programa que lleva adelante por Radio Borterix, afrontó el desafío de agarrar todos los libros de J. K. Rowling, tachar la palabra Harry en todos los momentos en los que aparece y cambiarla por la palabra “concha”. “¿Ustedes entienden que me tomé una semana del trabajo para hacer esto? Fan de mi vida”, empezó y continuó: “Hace dos semanas dije que me iba a convertir en artista y me convertí en artista, hice una obra de arte”, detalló.

Santiago Maratea explicó lo que hizo (Video: Instagram)

Con la labor llevada a cabo, lo que siguió fue poner a disposición el producto. Creo una página web, los publicó con el detalle de su impronta, y también los promocionó en sus redes sociales, como para no dejar cabos sueltos. “Para los que no entendieron dejo para que vayan a ver mi página, pero básicamente los siete libros de Harry Potter, pero cada vez que dice la palabra Harrry, está tachada y arriba dice concha”, explicó para los desorientados que, incluso viendo lo que hizo, no llegan a comprender.

A continuación, volvió a referirse a los incrédulos. A los que, con una mezcla de asombro y desorientación, no pueden llegar a entender de qué se trata tal cuestión. “Yo sé que hay gente que no entiende qué está pasando…pero me convertí en artista, boludo, ya está…la segunda sorpresa es cuando vean el precio de las obras de arte”.

Santiago Maratea retocando uno de los libros (Foto: Instagram)

En otro video, hizo énfasis en el costo de cada ejemplar. Sin miramientos, hasta se jacto de pensar en la situación económica de los argentinos. “Cada obra sale lo mismo aunque hay libros más grandes que otros y entendiendo la situación del país hice los pp (precios populares). Dije voy a cobrar la obra lo que sale, ni más ni menos: 20 mil lucas cada libro con envío gratuito”, comentó.

Algunas horas después, según momento, vendió su primer libro y lo hizo público. Ese gesto le valió que #MarateaLadrón sea una de las tendencias en Twitter. Los usuarios de esta red sociales no se la dejaron pasar y los comentarios estuvieron a la orden del día. “Qué alguien le explique lo que es el respeto, la diferencia entre arte y plagio y de paso avísenle que no da”, rezó uno de los comentarios más significativos con lo que se cruzó.

En la otra vereda, no faltaron los que lo defendieron: “Mientras ustedes se indignan por Twitter, Santi Maratea vendió un libro de Harry Potter al cual le escribió 1.000 veces concha a 20 mil pesos. Nada más para decir”.

Esta no es la primera vez que el joven confronta con sus actitudes. A principio de junio, estuvo como invitado en El precio justo, y su participación causo revuelo. Antes de salir al aire, se filmó en el baño de Telefe fumándose un cigarrillo de marihuana y lo subió a la redes.

SEGUÍ LEYENDO

Tinelli tomó partido en el conflicto entre Moria Casán y Jey Mammón: ¿a quién respaldó?

La dura reacción de Jorge Rial al ver a sus hijas estuvieron en la calle sin usar el barbijo