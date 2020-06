“A mi no me interesa y no me afecta lo que piensa el otro sobre mis acciones. En la radio donde trabajo no me impiden fumar, pero igual no lo hago. Nunca probé alguna otra droga que no sea marihuana porque la marihuana me calma”, concluyó el joven sobre algunas críticas que recibió tras su paso por el ciclo de entretenimiento de Telefe.