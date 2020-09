Analía Franchín espera recuperarse del coronavirus para el debut de “Masterchef Celebrity”: “Me agarró como un resfrío normal”

Franchín firmando su contrato con Telefé (Foto: Instagram @analiafranchin)

No es fácil hacer televisión en medio de una pandemia como la que está asediando al planeta por estos días. En Argentina, sin ir más lejos, hubo muchos programas que nunca pudieron ver la luz y otros que, de una u otra manera, se vieron afectados por la ola de contagios de coronavirus. Y Masterchef Celebrity, la nueva apuesta de Telefé para lo que resta del año, no fue la excepción a la regla.

Con las grabaciones a punto de comenzar, los responsables de ViacomCBS se enteraron de que Santiago del Moro había dado positivo en el test de COVID-19. Y esto puso en jaque el comienzo del certamen de gastronomía, previsto en un principio para mediados de septiembre. Sin embargo, la idea era que los participantes empezaran con las grabaciones, ya que se suponía que para el próximo jueves 10 el conductor, que no tuvo grandes complicaciones con la enfermedad, iba a tener el alta médica.

El viernes pasado, en tanto, todos los participantes excepto Claudio el Turco García, quién luego se supo que también se estaba recuperando del coronavirus, acudieron a la sesión de fotos del programa. Pero el lunes trascendió que Analía Franchín, otra de las concursantes, se había contagiado. Y esto disparó las alertas de la productora, que ya tenía previsto hisopar a todo el staff del programa el día martes por protocolo.

Finalmente, este miércoles la periodista confirmó a través de una historia en su cuenta de Instagram que había contraído la enfermedad y contó cómo la estaba transitando. “Gracias por tantos mensajes buena onda. La verdad me siento muy bien. Sólo que perdí el olfato (castigo para una TOC de olores, ja) y por ende el gusto. Pero no me puedo quejar. Me vino como un resfrío fuerte y un poco de cansancio. Mucha suerte tuve. Les deseo lo mejor a quienes transitan el COVID y fuerza que lo vamos a vencer”, escribió Analía.

Luego, en diálogo exclusivo con Teleshow , Franchín explicó: “La verdad es que empecé re asintomática. De hecho, no sé muy bien cuándo me lo agarré, ni sé de dónde. Porque la realidad es que yo estuve toda la cuarentena en el campo, fui cuatro días nada más a Buenos Aires. Y no fueron de corrido, sino una vez cada tanto. Pero bueno, este es un virus muy volátil. Así que no sé si fue cuando fui a hacer una compra en el pueblo...¡Ni idea!”.

¿Cómo fue que se decidió a testearse? “Un día me desperté con un cansancio inusual. Y justo una persona que vive en el campo se había quedado sin olfato. Entonces dije: ‘Por las dudas voy y me chequeo’. El primer estudio me dio indefinido. Pero lo repitieron y me dio positivo. Lo que me dijo la médica es que, probablemente, tenía la carga viral muy baja y por eso al principio fue como que no era ni una cosa ni la otra”, relató Franchín.

Pero, por suerte, hasta el momento la periodista no ha tenido síntomas preocupantes. “Tengo como un resfrío normal, parecería. De esos con los que, tomándote un ibuprofeno o un paracetamol, podés ir a trabajar tranquilamente. No tengo dolores corporales ni ese famoso dolor de cabeza del que todos hablan. Tuve sólo un día una molestia en la cabeza, pero re tranquila. Y la verdad es que lo único que me jode es que perdí el olfato y el gusto. Pero nada más. Así que estoy más que agradecida”, contó Analía.

Finalmente, Franchín se mostró confiada de poder comenzar con el reality en breve. “El viernes me dan el alta y ya voy a estar lista para el programa”, dijo. Desde el canal, en tanto, confirmaron que las grabaciones comenzarán el 14 de este mes, como estaba previsto. Que ya se le han realizado los test de PCR al resto de los participantes, entre los que figuran Roberto Moldavsky, Fede Bal, El Polaco, Iliana Calabró, Claudia Villafañe, Boy Olmi, Patricia Sosa, Martín Alejandro el Mono Fabio, Vicky Xipolitakis, Ignacio Sureda, Sofía Pachano, Belu Lucius, Leticia Siciliani y Rocío Marengo, y al jurado compuesto por Donato de Santis, Damián Betular y German Martitegui, como para asegurarse de que no se produzcan contagios dentro del ciclo. Y que esperan que Analía ya esté recuperada para cuando le toque comenzar a grabar su parte.

