La palabra de Wanda Nara luego de que Maxi López contara que dos de sus hijos tienen coronavirus

Maxi López manifestó su furia contra Wanda Nara

“Estoy indignado. Es una inconsciencia lo que hace esta mujer. Tengo dos hijos positivos porque ella no termina de entender. Le dije que no tenía que ir a Ibiza: todos los que vuelven de allá vuelven contagiados. Pero es la incoherencia de una madre. Si no lo entiende ella, ¿quién más podría entenderlo?”.

Maxi López descargó su bronca contra Wanda Nara luego de que la prensa francesa asegurara que Mauro Icardi es uno de los argentinos que tiene coronavirus dentro del plantel del PSG. El club, en tanto, mantiene un extremo hermetismo y solo confirmó que parte de sus jugadores están afectados por el virus pero no informó el nombre de los contagiados.

El ex jugador de River se comunicó con Karina Iavícoli -panelista de Los ángeles de la mañana- y leindicó que dos de los tres hijos que tuvo con su ex mujer dieron positivo de coronavirus. Se tratarían de Constantino (nueve)y Benedicto (ocho). Además, la periodista informó que Isabella (tres) -la hija más chica de Wanda e Icardi- también se habría contagiado. Al igual que Juan Icardi, padre del delantero del PSG.

VER TAMBIÉN La Justicia allanó el lujoso departamento en el que Wanda Nara y Maxi López vivieron apenas se casaron

Sin embargo, minutos después de que saliera la información en el ciclo que conduce Ángel de Brito por la pantalla de El Trece, la propia Wanda Nara utilizó sus redes sociales para expresarse al respecto. Publicó una foto familiar junto a sus hijos e Icardi en el yate de cuatro pisos que alquilaron para pasar sus vacaciones en Ibiza y escribió un contundente mensaje.

“Estamos todos bien. Mi resultado es negativo, como el de los niños. Nuestro estado es bueno. Gracias por tanto amor y preocupación”, indicó la empresaria en la red social en la que tiene siete millones de seguidores.

El posteo de Wanda Nara

El silencio de Wanda Nara en sus redes sociales la última semana había llamado la atención. Acostumbrada a compartir su día a día, lo último que había posteado fueron fotos del avión en el que regresaron desde Ibiza, España, hacia París, Francia -en donde la familia Icardi vive actualmente- ya que el futbolista debía retomar sus actividades en el club y los niños comenzarán las clases.

VER TAMBIÉN Las lujosas vacaciones de Wanda Nara y Mauro Icardi en un yate de cuatro pisos en Ibiza

Luego de que el futbolista se presentara a entrenar y surgieran las versiones del supuesto positivo de coronavirus, su mujer -que también es su representante- no se refirió al respecto. Y -hasta el momento- él tampoco lo hizo.

Según el medio francés L’Equipe, ya son seis los futbolistas del París Saint-Germain contagiados de coronavirus, entre los cuales se destacan los nombres de tres argentinos: Ángel Di María, Leandro Paredes e Icardi. Además, sostienen que los brasileños Marquinhos y Neymar también dieron positivo, al igual que el arquero Keylor Navas, quien compartió las vacaciones en el yate de Ibiza con Icardi y su familia.

SEGUÍ LEYENDO

Las nueve situaciones que la China Suárez registró en fotos y videos durante el aislamiento, que define como “cuareterna”

Juan Pablo Varsky reveló el primer chat con su esposa: “Me gusta que seas una chica como las de antes”, “Qué tipo ejecutivo”

Claudio Rissi presentó a su joven novia, con quien pasa la cuarentena en Chaco

Graciela Stefani, la villana de “Floricienta”, revive el éxito: “Fue mágico, la gente todavía me sigue saludando ‘Chau, Malala’”