Juan Pablo Varsky reveló el primer chat con su esposa: “Me gusta que seas una chica como las de antes”, “Qué tipo ejecutivo”

Juan Pablo Varsky y Lala Bruzoni

El romance entre Juan Pablo Varsky y María Laura Bruzoni comenzó el 4 de septiembre de 2015, hace exactamente cinco años. De la fecha no hay dudas. No hizo falta hacer cuentas ni recurrir al archivo para dar con tal información. Con la intención de rememorar aquellos tiempos en lo que comenzó todo, fue el mismísimo periodista, el encargado de brindar precisión en el dato. En tiempos de cuarentena, en los que las separaciones están a la orden del día, el amor entre ellos sigue tan latente y presente como la primera vez. No hubo confinamiento que logre romper lo que supieron construir ladrillo a ladrillo.

El WhatsApp se transformó en la mejor herramienta para comunicarse. Así, todo comenzó gracias a la tecnología, por esa vía. Mensajitos de amor que fueron y vinieron y que se encargaron de ir alimentando la pasión. Tal vez por esto, porque sintió que lo que estaba empezando a caminar se iba a transformar en algo mucho más fuerte, es que Varsky se encargó de guardar aquellas primeras palabras como su mejor tesoro. Con los sentimientos a flor de piel, él se encargó de buscar en el archivo de los recuerdos y desempolvar el inicio de todo para compartirlo con sus seguidores.

Juan Pablo Varsky compartió los primeros mensajes que se mandaron con Lala (Foto: Instagram)

“Hace cinco años te escribí este mensaje. Eran madrugadas de radio. Por eso ese horario que hoy nos parece ridículo (5:40 am). Fue la mejor decisión de mi vida. Hemos pasado tanto juntos”, contó Juan Pablo en su cuenta de Instagram y prosiguió: “Nos enamoramos, nos animamos al amor…ensamblamos familias, armamos un hogar, educamos hijos, nos mudamos cinco veces, cambiamos hábitos y rutinas, sumamos a nuestro amado Roger y en enero llegará Lupe, al mismo tiempo cierre y principio de nuestro libro”, cerró Juan Pablo.

La captura que compartió el periodista comienza con un mensaje de él: “Me gusta que seas una chica como la de antes. Buen día”, comienza el diálogo. Dos minutos más tarde llega la respuesta de ella: “Ahh, buen día. ¡Qué tipo ejecutivo! Ja,ja”. Enseguida él le recordó, seguramente, un mensaje que había recibido antes: “Estoy despierto desde las 5. Y cuando vi tu mensaje, tuve muy en claro que debía escribirte primero yo”.

Juan Pablo Varsky y Lala Bruzoni (Foto: Instagram)

Juan Pablo y Lala, después de dos años de relación, el 5 de octubre de 2017 pasaron por el Registro Civil para darle un marco legal al romance. Fueron dando pasos firmes, como estos, a medida que avanzaban. Se entregaron al mandato que estaba predestinado. El destino les tenía guardado esta historia que no pudieron esquivar. En alguna oportunidad, él contó que la primera vez que se vieron fue en el 2006, que se miraron, pero que los dos estaban en pareja. Hubo un segundo encuentro ocasional, en un evento, en el 2011. Esta vez, Juan estaba soltero, pero ella seguía en pareja. Hasta que llegó, la del 2015, que se transformó en la tercera y la vencida.

¿La frutilla del postre? La beba que viene en camino y que esperan con mucha ansiedad. A mediados de julio, el comunicador dio una de las primicias que mayor orgullo le generó. “¡Vamos a tener una nena!”, anticipó y continúo: “Esperábamos un test y ya en la ecografía el obstetra nos había dicho: ‘Yo vi algo, es muy probable que sea una nena’. En el resultado del test, que por suerte dio todo bien, apareció el XX”, comentó con la emoción acuesta.

“Cuando me enteré se me cayó un lagrimón, después en el auto también, yendo para la radio lagrimeé de nuevo. Papá de una nena a los 50, que la voy a abrazar, mimar, besar, quería ser papá de una nena”, contó en su momento a Pía Shaw.

La nueva integrante, que llegará en enero de 2021, se sumará a Valentín y Benjamín, los hijos que tiene de una relación anterior y a Juana, Felipe e Isabel, los de Bruzoni.

