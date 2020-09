El exabrupto de Brenda Asnicar en las redes sociales contra una seguidora que cuestionó su cuerpo

La foto de Brenda Asnicar que recibió un comentario que enojó a la actriz y cantante

“Comete un guiso, Antonella” fue el comentario que desató una fuerte reacción de Brenda Asnicar, haciendo alusión a su famoso personaje en Patito feo. En la foto en cuestión se ve a la actriz recién salida del baño, mostrando su abdomen y dejando entrever su ropa interior. A pesar de que la joven no suele entrar en polémicas por redes sociales, no tuvo problema en contestar.

“Chupate una...”, decía el furioso comentario. No es la primera vez que los usuarios critican la delgadez de Brenda, pero ya hace tiempo y después de muchas explicaciones, la novia de Duki decidió hacer oídos sordos.

El comentario de una seguidora a Brenda Asnicar

A principios de agosto, otra de sus publicaciones fue foco de comentarios hirientes. Para promocionar su show vía streaming Vos sos Dios, publicó un sensual video bailando en donde se le veía el torso, y muchos usuarios le dijeron “anoréxica”.

Al ver las críticas, la ex Patito feo realizó un fuerte descargo en Instagram: “Muchas gracias por los mensajes hermosos que me defienden de las estupideces que dice la gente de mí. No puedo creer que esta sociedad siga opinando así del cuerpo, que las mujeres hablen así de las mujeres. Quiéranse más. Yo me amo”.

“Me siento tan triste que en vez de pensar en mi arte piensen en mi cuerpo. Y no se preocupan si la otra persona sufre al leer esos comentarios”, agregó la artista. “Yo no me voy a avergonzar por subir una foto de mi cuerpo. Yo me amo. A mí solo me importa lo que me dice mi familia, que me quiere y me cuida”, completó.

El mensaje de Brenda Asnicar luego de recibir críticas en las redes por su delgadez

El debate sobre este tema pasó de las redes sociales a los programas de televisión. Brenda decidió no dar ninguna entrevista en los medios, pero publicó un nuevo mensaje en Instagram para dejar en claro su posición junto a una imagen en la que aparecía sonriendo, con una copa de vino en la mano, acompañada por su perro.

“Mientras hoy esquivé todo tipo de llamados... y también saber todo lo que en varios programas de televisión hablaron de mí, en especial, de mi aspecto físico, mi salud, mi intimidad, sin saber nada realmente... donde especularon, infirieron, usándome para vender minutos de publicidad y sostener sus salarios ridículos donde es injustificable la ignorancia que manejan...”, afirmó la cantante.

En ese momento, su novio, el cantante Duki, la defendió a través de un video, donde denuncia el “bullying mediatico” que en repetidas ocasiones sufre. “Hay gente detrás de la mier... que ustedes dicen”. Continuo indignado: “En qué situación estamos, que me tengo que despertar y ver a la mujer que amo mal”.

Y reflexionando después, el cantante agregó: “Que no les importe nada de lo que ustedes dicen, su cuerpo es su forma de ser, es su persona, y si van a cambiar algo, cámbienlo porque ustedes quieren, no por lo que digan los demás”.

