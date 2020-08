“Para cuando seas vieja”: el tierno video del hijo menor de Pampita que conmovió a la modelo

Pampita

Entre tanta foto de su trabajo en televisión, Carolina Pampita Ardohain utiliza las redes sociales para compartir algunas imágenes de lo más importante de su vida: sus hijos. La modelo siempre se muestra muy orgullosa de los niños que tuvo junto a Benjamín Vicuña, Bautista, Beltrán y Benicio, con quienes formó una familia ensamblada junto a su marido, Roberto García Moritán, y los hijos que el empresario tiene de una relación anterior, Delfina y Santino.

En esta oportunidad, Pampita realizó una publicación que tiene como protagonista a su hijo menor, Benicio, de cinco años. El pequeño grabó un video en modo selfie que enterneció a los casi seis millones de seguidores que tiene la conductora.

En el mismo, el pequeño le da una serie de instrucciones a su madre para que tenga en cuenta dentro de varios años. A continuación, la desgrabación literal del video de Benicio: “Por si estás vieja, tenés que ver este video. Si no te acordás de nosotros, cuando te hagas vieja, tenés que amarnos un montón. Y nosotros vamos a ser tus nietos. Cuando seas vieja acá abajo tenés que ver ese video que te hice a vos. Te hice dos videos, no, tres videos para que me cuides. Mamá, por favor, ¿me vas a recordar? Prometémelo. Te amo mucho”.

Pampita solo comentó con el hashtag #BeniGorditoRico, como suele hacer cada vez que realiza una publicación junto a su hijo menor, y agregó unos emojis con forma de corazón, seguramente enternecida con este video. Al igual que sus seguidores, quienes le manifestaron que se sensibilizaron mucho al verlo.

El tierno video del hijo de Pampita (Video: Instagram)

El comentario más destacado, sin dudas, fue el de Milagros Brito, la ex pareja de Roberto García Moritán y madre de sus dos hijos. Demostrando que entre ellas hay una excelente relación, la empresaria señaló: “Ese chiquito es todo”.

A tono con los tiempos que corren, Pampita está acostumbrándose a ver cómo se desenvuelven sus hijos en las redes sociales. El mayor, Bautista, es un fiel usuario de Instagram, y el año pasado realizó su primera producción de fotos como modelo. Ahora es el turno del pequeño Benicio, quien todavía no tiene su cuenta pero ya es una sensación entre los followers de la conductora.

El festejo del Día del Niño de Pampita junto a sus hijos, Beltrán, Bautista y Benicio (Foto: Instagram)

Para el Día del Niño, Pampita publicó una foto con sus tres hijos y dejó un emotivo texto: “Feliz Día del Niño para mis amores, feliz día para mí, y feliz día para todos ustedes que siguen soñando y disfrutando la vida como niños”.

Fuera del ámbito íntimo y familiar, la conductora no está atravesando su mejor momento. Recientemente recibió un duro revés judicial: la Justicia reabrió la causa iniciada por su ex empleada, Viviana Benítez, por hostigamiento, maltrato psicológico y privación ilegítima de la libertad, además de supuestas irregularidades a la hora de cobrar sus haberes.

Pampita hizo su descargo en Intrusos. “Primero, no es un revés judicial. Estoy muy tranquila porque tengo la conciencia muy tranquila. Tengo todas las pruebas para demostrar que estoy siendo calumniada e injuriada”, dijo, muy fastidiosa.

El descargo de Pampita tras el revés judicial (Video: "Intrusos" - América)

En ese sentido, dijo que está a la espera de que llegue la hora de presentar sus pruebas: “Se vuelve a abrir porque tiene un cambio de abogado, será por un cambio de estrategia, tal vez. Supongo que es por eso. Pero tenemos todas las pruebas y los videos con los horarios de entrada y salida”.

