Pampita habló de su presente sentimental y aseguró: “En esta etapa de mi vida no perdonaría una traición”

Pampita

Desde este lunes 24, las tardes de El Trece cambiaron. 14:30 salió al aire Mujeres, el programa que conducen Teté Coustarot, Solita Silveyra, Claudia Fontán, Roxana Vázquez y Jimena Grandinetti. La primera invitada fue Carolina Pampita Ardohain. Luego de la presentación de Solita, que la describió y la comparó con el ave Fénix, la modelo y conductora se sometió a una rueda de preguntas.

De antemano, dejó en claro que le apasiona su profesión y que no podría vivir sin trabajar. “Amo el trabajo, es algo que me potencia. Llegar a casa y que mis hijos me vean hacer lo que más me gusta, me emociona. Me encanta la vida en familia, pero el trabajo me tira, me gusta. Soy de arriesgarme, en elegir proyectos y jugarme por eso”, comenzó diciendo Carolina.

Por otro lado, habló de los momentos delicados por los que ha atravesado a lo largo de su vida. Momentos complejos que siempre la tuvieron al límite, pero de los que supo salir adelante. “Estuve en varias situaciones, en algunas en las que no estuve del todo feliz, que no salieron como me hubiera gustado…pero nunca viví eso ni con vergüenza ni con la necesidad de tener que esconderme. Amo la vida y esa es la fuerza que me empuja. Amo todo lo que tiene la vida. Además, cuando tenés hijos, es un motor tan fuerte para soñar y para no rendirte”, aseguró.

Pampita reveló cómo es en su casa (Video: Mujeres-El Trece)

En otro momento, Pampita hizo referencia a la relación con Roberto García Moritán. “Hay que estar abierta al amor. Hay que aprender a dar todo en el amor. Si vos no das el todo, el otro tampoco te da. Cuando nos conocimos con Robert, el proyecto de familia es algo que estábamos buscando y creo que eso fue lo que nos unió. Lo que está pasando ahora, con esta faceta de él, de ayudar, me mata de amor. Entran en todos los barrios y es llegar y dar, sin nada a cambio, más que la muestra de amor de las personas que reciben”, señaló.

En otro fragmento, la modelo hizo referencia a cómo es la vida cotidiana puertas adentro de su hogar. “En mi casa soy re exigente con todo. Me gusta que esté impecable, que las camas estén tendidas increíbles. Soy súper ordenada, ordeno por color los placares. No soy tan exigente con mis hijos, ahí soy distinta, los malcrío, soy un desastre”.

Junto a Carolina, en el programa fueron revelando las diferentes puestas en escena a las que se someterán los famosos que vayan pasando por el living. En la sección Preguntas picantes, Caro respondió cada una de las cuestiones que fueron surgiendo. “No le doy mucha importancia al dinero. Si entiendo que te da una buena calidad de vida, pero no mucho más. A mis hijos no les doy mucho dinero, tampoco soy de comprarle muchas cosas, sólo lo que necesitan. No tengo cosas ostentosas”.

Pampita habló del romance con Roberto García Moritán

En cuanto al amor, sostuvo que no se aleja de las costumbres que la acompañan desde siempre. En este sentido, no hay negociación que se pueda llevar adelante. “No me gusta nada de lo que no sea de a dos. No me gustan las parejas abiertas, los permitidos, nada de eso”, dijo. Sin embargo, sostuvo que en un mundo paralelo, tendría un permitido con Brad Pitt, pero “el del pasado, no el de ahora”.

Para finalizar, habló de traiciones. De sus sentimientos ante esta falta. “Duele sentirse engañado. Duele la mentira. Porque si uno traiciona, pero es el corazón el que eligió otra cosa…todos somos humanos, lo podemos entender”, arrancó y luego le preguntaron si perdonaría una traición y allí no lo dudó: “Es que el que perdona, no sé si perdona del todo. Depende de la etapa de tu vida. Hoy, dónde estoy parada, creo que no hay lugar para la duda, la mentira o la traición. Hoy elijo una vida con mucha paz”.

