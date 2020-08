Fuerte repudio en las redes a un video de Ivana Nadal en el que habla de violadores, haters y “la maldad en el mundo”

Ivana Nadal

Hace ya un tiempo que Ivana Nadal utiliza sus redes sociales para predicar el amor, hablar de la aceptación del otro y concientizar sobre la importancia de entender los problemas del otro. En más de una ocasión, sus videos despertaron polémica. Por ejemplo, cuando recomendó “soltar el dolor” a sus seguidores que perdieron algún ser querido y recibió duras críticas.

Recientemente, se viralizó un fragmento de una transmisión en vivo que realizó a través de su cuenta en Instagram, que despertó un repudio casi unánime en las redes y la convirtió en trending topic durante varias horas del domingo.

A cara lavada y mirando a cámara en modo selfie, como suele hacer en sus videos, Nadal dijo: “ Esa persona que es una violadora, una asesina, una hija de recontra putas, que uno la define como una basura, también fue un bebé inocente. No nació con todo esto. Así fue cómo se formó. ¿Qué cosas le pasaron en la vida para llegar a hacer eso? ¿Se piensan que se acuesta con una sonrisa? ¿Que se duerme con orgullo? Es un alma vacía, un alma ignorante de espiritualidad, ignorante de amor”.

El video de Ivana Nadal por el que fue criticada con dureza en las redes

En ese sentido, se refirió a “todas esas almas” que fueron juzgadas: “Te enseñaron a meter en casilleros: si violás a un bebé es más grave a si me insultás en las redes sociales. Todos están dando maldad al mundo ”.

Yanina Latorre fue una de las personas que manifestó su indignación. “Miren el video atentamente. Este pedazo de mierda sin solución compara la violación de un bebé con el insulto en redes sociales”, dijo la panelista de Los Ángeles de la Mañana. Y agregó: “¡Siempre pensé que Ivana Nadal no servía para nada! Hoy no solo lo confirmo, sino que además no le da la cabeza. ¿Quién la banca? ¿De dónde salió? ¿De qué trabaja?”

El usuario @anibalpachanga5, con más de 150 mil seguidores en Twitter, manifestó: “¡Posta que esta piba truló mal! ¡Pone la violación de un bebé a la misma altura de un insulto en redes sociales! ¡Si alguien la quiere que le saque el celular!”

Estas no fueron las únicas repercusiones. Muchos otros usuarios se expresaron con mensajes como “¿Ivana Nadal no tiene alguna amiga que le diga que ’pará un poco’?”, “primero le pide a las personas que perdieron un hijo que lo suelten, ¿y ahora compara esto? estás demente”, y “qué peligro cuando esta gente tiene tantos seguidores y dan mensajes de mierda”.

Algunas de las críticas que recibió Ivana Nadal tras su video (Fotos: Twitter)

Nadal, por su parte, estuvo activa en su cuenta en Instagram, aunque no hizo referencia de manera explícita al repudio que recibió. En primera instancia, bloqueó los comentarios en sus publicaciones. Luego, publicó varias fotos con su novio, Bruno Siri, con quien protagonizó una polémica recientemente porque es el ex de Nati Jota, periodista a quien ella conocía y había compartido eventos en varias ocasiones.

Además, subió varios videos a sus stories, en los que agradeció a sus más de dos millones y medio de seguidores por “los mensajes de amor, el apoyo y la buena energía”, y dijo: “Realmente estoy conectada conmigo misma, con lo que vivo, lo que siento, lo que soy. Y estoy orgullosa de sentirme en evolución, dándome cuenta de que un montón de las cosas que tenía impuestas en mi vida aprendí a soltarlas. Y que mi vida es mía y nadie puede decirme cómo sentirme, ni siquiera cómo debería sentirme a partir de determinada situación”.

“Soy fiel a mí misma, no se puede entender la plenitud que una persona puede sentir, así que empezá a hacerlo: vos también podés estar bien. Conectá con vos, con tu energía en tu vida”, recomendó.

