Tras las críticas por su noviazgo con el ex de Nati Jota, Ivana Nadal subió otra foto con él y realizó su descargo: “Hicimos todo correcto”

Las redes sociales se revolucionaron el domingo por la noche, cuando Ivana Nadal confirmó con una foto a través de su cuenta en Instagram que está en pareja con Bruno Siri, el ex novio de Nati Jota. Ellos estuvieron dos años en pareja y se separaron en noviembre pasado. Aún así, muchos usuarios acusaron a la conductora de haber cometido una traición, y compararon la situación con el viejo y famoso escándalo entre Maxi López y Mauro Icardi.

El motivo de esta acusación radica en la relación que alguna vez supieron mantener Ivana y Nati: si bien no eran amigas, solían coincidir en eventos públicos o programas de televisión. Siempre se llevaron bien e, incluso, llegaron a aparecer juntas en alguna foto y cruzaron mensajes cargados de buenos augurios en las redes.

Cuando se hizo pública la confirmación del romance entre Ivana y Bruno, Nati escribió en su cuenta en Twitter: “El guionista de mi vida está re en una. Gracias a todos por sus mensajes, me siento en mi cumpleaños”. Luego, señaló a Teleshow : “No tengo mucho para decir porque no es algo mío. Pero respondo porque me hago cargo de que durante dos años mostré mi relación con él re enamorada y feliz, y soy pública y entiendo que esté pasando todo esto”. Y agregó: “Yo, a mi manera, seguía transitando la ruptura. Pero está todo bien”.

Este lunes Ivana subió otra foto, en la que se la ve muy feliz junto al rugbier, y realizó un contundente descargo en las stories de su cuenta en Instagram, en respuesta a las críticas que recibió: “Lo único que están generando con toda la agresión que me están dando a mí es sentirse mal ustedes. Yo estoy segura de lo que hago y cómo lo hago y cómo me manejo en la vida, porque de verdad lo hago desde el amor . Y obvio que cuando las noticias llegan como chisme, que es a lo que estamos acostumbrados, la información llega distorsionada”.

El descargo de Ivana Nadal: "Con Nati no somos y nunca fuimos amigas" (Video: Instagram)

La conductora se refirió a su vínculo con su colega: “Para todos los que tienen alguna duda de mi supuesta amistad con Nati: no somos amigas, nunca lo fuimos . Somos compañeras de trabajo que ni siquiera trabajamos juntas. Nos habremos visto contadas veces en la vida. La foto que usan para decir que somos amigas la sacó mi productora de mi programa, Juegan Ellas, cuando le hice una entrevista, la pueden ver si quieren, pero es todo laboral y estaba todo previamente hablado. Así que por eso les digo que dejen de hacerse tanto problema ustedes. Enterarse de esta noticia y ponerse en el lugar de una persona que no lo sabía y mencionarla... Nati sabía todo, ya lo habíamos hablado. Cálmense, usen su vida para cosas productivas, dedíquense tiempo a ustedes, trabajen su amor propio, trabajen en qué ponen la energía y cómo la ponen”.

Luego, agregó: “Hay un tema que es la apropiación de la gente: yo no soy la dueña de Bruno ni él es mi dueño, y nunca tuvimos un dueño. Lo importante en el amor es la libertad, saber que somos todos seres únicos, individuales y libres. No libres de estar encerrados en un cuarto, sino libres mental y espiritualmente. Podemos amar y tomar decisiones siempre que nos seamos fieles a nosotros mismos, sin lastimar al resto, porque siempre que seamos fieles a lo que sentimos no existe tal intención de lastimar a nadie”.

Este lunes, en medio del escándalo, Ivana Nadal publicó esta imagen junto a Bruno Siri (Foto: Instagram)

A modo de conclusión, hizo referencia a su relación con su ex novio, Hernán, y volvió a mencionar a Nati: “Para toda la gente que anda preocupada por Hernán, mi Nanito de mi corazón, nosotros tenemos una relación hace casi 12 años de amor, respeto, compañía, libertad, entendimiento, de hablar absolutamente todo lo que nos pasa y lo que sentimos a lo largo de nuestra vida. Cómo vamos cambiando y creciendo, en todos los sentidos… así que no se hagan drama por él porque está bien. Las personas con las que hablamos son con las que teníamos que hablar: Hernán y Nati. Está todo perfecto, todo en orden. Hicimos todo correcto ”.

