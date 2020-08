MTV VMA’s 2020: presentaciones en las alturas, reggeatón, grandes momentos y todos los ganadores

VMA 2020 desde Nueva York

Los MTV Video Music Awards en su edición 2020 se desarrollaron esta noche desde distintos puntos de Nueva York; se trata de una de las premiaciones más populares del mundo de la música en inglés, que año con año es esperada por miles de fans en el mundo.

La premiación fue totalmente virtual, con algunas presentaciones previamente grabadas y otras participaciones en vivo, bajo las restricciones y medidas recomendadas para evitar contagios ante la pandemia de COVID-19 que se vive en gran parte del mundo.

Una de las noches musicales más divertidas de la industria, vio desfilar gran cantidad de famosos en la alfombra roja virtual y en la ceremonia “a distancia” en una gala que rompe con la solemnidad de algunos premios para mostrar el lado más creativo y deslumbrante de la industria musical juvenil.

Keke Palmer ha sido elegida como la presentadora de la noche (Foto: MTV)

La ceremonia, que en un inicio se llevaría a cabo en el Barclays Center en Brooklyn, debido a la pandemia de coronavirus se realizó en distintas locaciones al aire libre en cinco distritos de Nueva York: Manhattan, Brooklyn, Queens, el Bronx y Staten Island.

Esta tarde, mientras la red carpet todavía se encontraba en desarrollo, las primeras categorías dieron a conocer a los proyectos que se llevaron a casa el emblemático trofeo “Moon person”, artistas que fueron reconocidos por el icónico canal de videos.

LOS GANADORES

Mejor canción alternativa

The 1975 – “If You’re Too Shy (Let Me Know)”

All Time Low – “Some Kind Of Disaster”

FINNEAS – “Let’s Fall in Love for the Night”

Lana Del Rey – “Doin’ Time”

Machine Gun Kelly – “Bloody Valentine”

Twenty one pilots – “Level of Concern”

Machine Gun Kelly se presentó en el pre show al lado de Travis Parker de Blink 182 (Foto: MTV)

Mejor canción de K-Pop

(G)I-DLE – “Oh My God”

BTS – “On”

EXO – “Obsession”

Monsta X – “SOMEONE’S SOMEONE”

Tomorrow X Together – “9 and Three Quarters (Run Away)”

Red Velvet – “Psycho”

Es la primera vez que la banda surcoreana se presenta en la gala de premiación estadounidense (Foto: MTV)

Mejor colaboración

Ariana Grande & Justin Bieber – “Stuck with U”

Black Eyed Peas ft. J Balvin – “RITMO (Bad Boys For Life)”

Ed Sheeran ft. Khalid – “Beautiful People”

Future ft. Drake – “Life Is Good”

Karol G ft. Nicki Minaj – “Tusa”

Lady Gaga ft. Ariana Grande – “Rain On Me”

Lady Gaga y Ariana Grande compartieron el escenario portando sendos cubrebocas (Foto: MTV)

Mejor dirección

Billie Eilish – “xanny”

Doja Cat – “Say So”

Dua Lipa – “Don’t Start Now”

Harry Styles – “Adore You”

Taylor Swift – “The Man”

The Weeknd – “Blinding Lights”

Mejor video latino

Anuel AA ft. Daddy Yankee, Ozuna, Karol G & J Balvin – “China”

Bad Bunny – “Yo Perreo Sola”

Black Eyed Peas ft. Ozuna & J. Rey Soul – “MAMACITA”

J Balvin – “Amarillo”

Karol G ft. Nicki Minaj – “Tusa”

Maluma ft. J Balvin – “Qué Pena”

Canción del año

Billie Eilish – “everything i wanted”

Doja Cat – “Say So”

Lady Gaga with Ariana Grande – “Rain On Me”

Megan Thee Stallion – “Savage”

Post Malone – “Circles”

· Roddy Ricch – “The Box”

Lady Gaga accepts the award for Best Collaboration for "Rain On Me" during the 2020 MTV VMAs in this screen grab image made available on August 30, 2020. VIACOM/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. EDITORIAL USE ONLY. NO RESALES. NO ARCHIVES.

Mejor video desde casa

5 Seconds of Summer – “Wildflower”

Ariana Grande ft. Justin Bieber – “Stuck with U”

Blink-182 – “Happy Days”

Drake – “Toosie Slide”

John Legend – “Bigger Love”

Twenty one pilots – “Level of Concern”





Información en desarrollo