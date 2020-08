El difícil presente de Mirta Wons: “No tengo ahorros, los actores estamos en la lona”

Mirta Wons (Foto: Mario Sar)

En este momento tan particular y difícil para los actores, que ven su trabajo prácticamente paralizado por la pandemia del coronavirus, las repeticiones de programas nacionales es fundamental para ellos, a raíz del ingreso por los derechos de autor. En ese sentido, que Floricienta haya regresado a la pantalla de Telefe con elevados picos de audiencia fue una gran noticia para todos los que participaron de la tira, incluida Mirta Wons.

La actriz, quien interpretó a Beba, la hermana de Malala (Graciela Stefani) en Floricienta, está feliz por haber regresado a la pantalla chica, pero no puede ocultar su preocupación por su delicada situación económica. Según contó a la revista Pronto, no tiene dinero ahorrado y el futuro es desalentador para toda la industria audiovisual.

“No tengo ahorros y no quiero hablar mucho de eso porque me pongo a llorar. He vivido con plata prestada y tengo que devolverla en algún momento. Es la realidad, como les pasa a muchos. Lo que tenía de ahorros se fue en un mes porque yo venía sin trabajar. Por ahí hay una fantasía muy grande de la gente: que los actores laburamos y ahorramos para un año. ¡No! Nuestro laburo es muy discontinuo y los actores que están en la tele son dos, el resto estamos en la lona”.

En ese sentido, la actriz dijo que la gran mayoría de los actores usa la plata que gana en un trabajo para pagar las deudas que se fueron acumulando. Como ahora no pueden realizar su actividad, se siguen juntando las deudas. Y, además, pareciera que falta mucho para que puedan volver a los escenarios.

“Podrán ver que somos los últimos en reincorporarnos porque nuestro laburo es con el cuerpo y con el otro. No hay ninguna posibilidad de que podamos hacer en este momento una obra de teatro o una ficción, donde tenés que expresar amor a un metro y medio de distancia. Habrá que rever cómo sigue esto porque va para largo, no es que sale la vacuna y listo”, expresó.

Mirta Wons en una escena de "Floricienta" junto a Juan Gil Navarro

“En la calle me dicen ‘¿por qué no estás en la tele? ¡decile a Suar que te llame!’ Y qué se yo, te doy el teléfono, llamalo vos. Yo también quiero estar. Cambió todo y ahora la tele son las plataformas. La tele abierta ya no está funcionando como un lugar de ficción, aunque debería. Hoy ponés Floricienta y la rompe, entonces algo pasa. La gente no quiere tener que pagar una plataforma, Netflix, o lo que sea, para ver una ficción. Quiere encender la tele y ver gratis una novela, como veía siempre. No le echemos la culpa a la cuarentena porque ya venía muy bajoneado de antes el tema de la ficción”.

La actriz contó que colaboró con la Fundación Sagai y Artistas Solidarios con diferentes acciones de apoyo y contención a actores. Y destacó la importancia que los canales emitan programas producidos en el país antes que latas extranjeras: “El laburo de Sagai es fabuloso y representa los derechos intelectuales de los actores y las actrices, como los músicos tienen a Sadaic. Ahora con Floricienta deberíamos cobrar las repeticiones. Por eso pedimos que en lugar de poner una lata turca o brasilera, que repongan una novela nacional porque a un canal le sale lo mismo. ¡Que hagan un poco de patria!”

SEGUÍ LEYENDO

“Floricienta” volvió a la pantalla de Telefe con picos de audiencia y las redes sociales se llenaron de memes

La Asociación Argentina de Actores presentó un protocolo para el regreso a la actividad de la industria audiovisual

Mirta Wons contó el incómodo momento que vivió con un director: “Me dijo ‘¿gorda, vos cobrás por kilo?’”