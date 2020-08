La Asociación Argentina de Actores presentó un protocolo para el regreso a la actividad de la industria audiovisual

La Asociación de Actores presentó un protocolo para el regreso de la actividad (Video: "Hay que ver" - El Nueve)

La Asociación Argentina de Actores (AAA) presentó el jueves pasado un protocolo sanitario al Poder Ejecutivo, con el objetivo de permitir el regreso a la actividad de la industria audiovisual en televisión, cine y diferentes plataformas. Se trata de uno de los sectores más golpeados por la pandemia del coronavirus, cuyos trabajadores vienen reclamando hace tiempo medidas que los ayuden a salir de esta situación dramática.

Si bien todavía no se conocieron detalles del protocolo, fue confeccionado y aprobado por sindicatos del sector junto a cámaras empresariales, el Ministerio de Cultura, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y el Ministerio de Salud de la Nación. Aún resta terminar de confeccionar el correspondiente a la actividad teatral.

En declaraciones al programa Hay que ver, por El Nueve, la secretaria adjunta de la AAA, Alejandra Rincón, adelantó que se trata de “un protocolo con consenso de todo el sector que va a ser de pronta aprobación”. Según su testimonio, cuenta con “todo el seguimiento del Gobierno para que se pueda exceptuar la actividad”.

“Hasta que no haya una vacuna sabemos que no va a haber una garantía al cien por ciento -admitió Rincón-. (En el protocolo) se tuvieron en cuenta los cuidados para todo el trabajo de los actores, que no pueden respetar las normas de distanciamiento, y el tema del contacto físico y el equipo de protección. También los cuidados en vestuarios, maquillaje, el rodaje de las escenas… Después, va a estar en manos de cada ficción que se quiera llevar a cabo, pero eso no pasa acá sino en todo el mundo. La garantía al cien por ciento no se tiene, sí hay que tener cuidados sanitarios y de salud”.

En ese sentido, contó: “El protocolo tiene 54 páginas. Se están haciendo mesas de trabajo en donde intervenimos representantes de todo el sector audiovisual, incluidos los productores de cine y televisión, y las cámaras empresarias, en las que, básicamente, se hace referencia al cuidado de la asepsia y la protección del maquillaje en la previa, en la preproducción y el momento del rodaje. En el catering y los traslados…”

Al ser consultada sobre si se podrían haber tomado decisiones más veloces respecto al trabajo de la industria, Rincón respondió: “Tratamos de ser responsables en esto porque está la salud y la vida de todos los trabajadores del sector audiovisual, no solo de los actores. Como esto es algo nuevo, tuvimos que investigar. Primero, tomar los modelos del mundo como Noruega, Canadá y otros países para ver qué es lo que estaban implementando. Y por otro lado, tuvimos el seguimiento de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, que nos decían lo que se podía hacer y lo que no”.

El teatro deberá esperar un poco más para tener su protocolo terminado (Foto: Shutterstock)

En relación al protocolo para la rama del teatro, Rincón explicó que se está trabajando junto a la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales (AADET), la Asociación Argentina del Teatro Independiente (ARTEI) y la agrupación Espacios Escénicos Autónomos (ESCENA): “Se encuentra muy avanzado y se presentaría en breve. Lo que se va hacer primero es teatro vía streaming, y después se irá implementando el aforo en porcentajes de la capacidad de las salas: primero en un cincuenta por ciento, luego un setenta y cinco por ciento, hasta llegar a un cien por ciento”.

Cabe recordar que el 5 de junio pasado el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, anunció que los músicos ya podían volver a sus salas de ensayo, usar estudios de grabación y realizar shows vía streaming. Ahora, la industria audiovisual cree que ya tiene las herramientas necesarias para volver a la actividad sin poner en riesgo a sus trabajadores.

