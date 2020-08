Adriana Aguirre tiene coronavirus: “Ojalá todo el mundo transitara la enfermedad tan bien como yo”

Adriana y su ex marido, Ricardo García, dieron COVID-19 positivo

Adriana Aguirre tiene coronavirus. La noticia la confirmó ella misma en la tarde del lunes, a través de un video que publicó en su cuenta Instagram. La vedette se encargó de calmar a sus seguidores, asegurando que se siente muy bien y que está transitando la enfermedad de manera asintomática.

“Hola amigos y amigas queridas. Aquí estoy, en mi casa. Estoy bien. Quería llevarles tranquilidad, me encuentro muy, muy bien. Hoy en día el COVID-19 es algo muy corriente y normal. Y bueno, nada, yo estoy bien... Me siento bien, estoy perfectamente bien. Quiero que se queden tranquilos, que no pasa absolutamente nada. Y estoy perfecta. Tranquilidad, tranquilidad a todos. Decirles que los quiero, los amo. Y gracias por la preocupación de todos. Gracias”, publicó Adriana horas después de que Rodrigo Lussich diera a conocer la información en Intrusos, por América.

Hasta el día anterior, la vedette había estado subiendo a su cuenta las clásicas fotos en lencería con la que suele deleitar a sus seguidores. Y es por eso que a muchos les resultó extraño enterarse de que estaba pasando por un problema de salud. Finalmente, en diálogo con Teleshow , Aguirre explicó cuáles fueron sus síntomas y cómo fue el proceso por el cual se sometió al test de PCR (reacción en cadena de polimerasa, por sus siglas en inglés).

Adriana Aguirre confirmó que tiene coronavirus (Video: Instagram)

“El jueves pasado sentí un dolor de espalda y me acerqué al Sanatorio San José, que queda a tres cuadras de mi casa, es estupendo y tiene 80 años de trayectoria. Ahí me hicieron el hisopado. El sábado me lo entregaron y bueno, soy positiva pero asintomática. Así que me mandaron a mi casa a cumplir con la cuarentena que indica el protocolo”, aseguró Adriana.

La vedette remarcó que no había experimentado ningún tipo de malestar fuera del que la llevó a acercarse a la clínica. “En dos jueves voy a quedar inmunizada contra el virus, cosa que me quita un peso de encima. Si todos pasaran por esto de la misma manera que la estoy pasando yo, la verdad es que se quitarían un peso de encima todos. Pero bueno, hay casos que son muy difíciles”, señaló.

A sus 68 años, Adriana podría ser considerada dentro del grupo de personas de riesgo para el coronavirus. Sin embargo, ella explicó: “Me agarró muy leve porque yo soy una mujer muy sana, jamás en mi vida consumí drogas ni alcohol, desde los ocho años que soy gimnasta y mi dieta siempre fue muy saludable. Todos los estudios me han dado bien: la radiografía de pulmón, los análisis de sangre y orina, la presión arterial... Todo me dio perfecto”.

Finalmente, la vedette confirmó que su ex marido, Ricardo García, también había dado positivo. Pero que, al igual que ella, no había manifestado ningún tipo de complicaciones por la enfermedad. “El está con síntomas ‘cero’ como yo, así que estamos muy bien los dos”, concluyó Aguirre.

Cabe recordar que, tras 28 años de pareja, Adriana y García se divorciaron en medio de un escándalo de infidelidad, cuando él la engañó con una mujer con la que compartía la compañía teatral. Sin embargo, ambos decidieron mantener el usufructo de su bienes en común, por lo cual siguieron teniendo un vínculo tras la separación.

