-No tengo ganas. Me siento muy defraudada. Tampoco es que veo un hombre y me da un ataque de alergia. Pero no quiero que me hablen de amor. Yo estuve muy enamorada de Ricardo y me humilló públicamente. Así que hoy no me interesa. Pero todo pasa. Mirá: Carmen Barbieri y Moria Casán me dijeron algo muy importante.