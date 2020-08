Nancy Pazos anunció que tiene coronavirus, al igual que sus hijos: “Nos aislamos por prevención y cortamos la cadena de contagios”

Nancy Pazos

Una semana atrás -el jueves 13 de agosto, más precisamente-, Nancy Pazos y su familia decidieron aislarse de manera preventiva al conocer que una persona cercana se había contagiado de coronavirus. “Y ayer nos confirmaron la presunción”, escribió este viernes la periodista en su cuenta de Twitter: tanto ella como sus tres hijos -de su relación con el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, con quien estuvo casada- dieron positivo en los hisopados que se realizaron en estos días.

Pazos contó que, al igual que sus chicos, tiene “síntomas leves, sin fiebre y algo de tos”. Pero describió que “la situación” en su casa “es compleja”: “Convivimos con (una) abuela de 74 con demencia senil, a quien intentaremos preservar como hasta ahora, lo más posible”, explicó. La señora no ha presentado síntomas y tampoco fue hisopada.

“El habernos aislado preventivamente fue fundamental para cortar la cadena de contagios -dijo la conductora de Ruleta Rusa, en la Rock & Pop, remarcándoles a sus seguidores esta decisión-. Los chicos no tuvieron contacto con su papá, ni yo con mis compañeros de trabajo desde una semana antes que comenzaran los síntomas”.

Pero entonces, ¿cómo contrajo el virus? “Me contagió una colaboradora personal -precisó-. Ella dio positivo el domingo pasado. Y yo me aislé el jueves cuando dio positivo su esposo, a quien yo no había visto nunca”. Nancy -quien en febrero tuvo que enfrentar la muerte de su padre- concluyó su mensaje aportando tranquilidad sobre su estado de salud y el de sus hijos, pero también compartiendo su angustia: “Está todo bien. Pero igual dan ganas de llorar”. Y agregó: “A mimarnos, cuidarnos y salir fortalecidos”.

El posteo de Nancy Pazos en Twitter, comunicando que tiene COVID-19

Esta semana se supo que otros dos periodistas contrajeron coronavirus. Eduardo Feinmann lo anunció el martes, cuando decidió ausentarse de Radio Rivadavia (conduce Alguien tiene que decirlo) y de A24 (está a cargo de El Noticiero A24) luego de amanecer con una disfonía. “Se lo atribuí al cambio de clima... De forma responsable falté a la radio y a la tele para irme al Hospital de Clínicas y hacerme el hisopado para descartar cualquier duda”, contó más tarde, también vía redes sociales.

“Por la tarde me dieron el resultado confirmándome que es positivo. Quiero aclarar que, hasta después del resultado, no tuve síntomas más que una afonía y una febrícula reciente, posterior a la confirmación del mismo. Esto le puede pasar a cualquiera, nadie está exento. (Los periodistas) estamos muy expuestos por nuestro trabajo”, advirtió Feinmann.

Dos días más tarde fue el turno de Gustavo López. “Hice todo lo que hay que hacer, pero eso no significa que no te puedas contagiar”, lamentó el periodista deportivo. Luego de que un compañero de trabajo diera positivo, se realizó el examen de coronavirus aun cuando solo experimentaba “un dolor de cabeza y no mucho más”.

“Primero llamé por teléfono y tardan 72 horas en venir, mucho tiempo -dijo López-. ¿Qué hacés 72 horas esperando que vengan a hacerte el hisopado? Entonces, agarré el auto y me fui a un centro médico que está cerca de mi casa. Me preguntaron si tenía síntomas y no tenía como para que me hicieran el hisopado, no alcanzaba con eso. Yo les comuniqué que había un compañero que había dado positivo la semana anterior y que había ido por las dudas”. Luego llegaría el resultado: positivo.

En contrapartida, este viernes Alejandro Fantino regresó a la conducción de su programa en América después de haber recibido el alta, ya completamente recuperado de COVID-19. “Sufrí mucho”, reveló, al arrancar la emisión de Fantino a la tarde.

SEGUÍ LEYENDO

La Justicia allanó el lujoso departamento en el que Wanda Nara y Maxi López vivieron apenas se casaron

El mensaje privado que Raúl Rizzo les envió a otros actores por Luis Brandoni: “Que quede solo”