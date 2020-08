“Cantando”: la pícara pregunta de Laurita Fernández sobre las “segundas vueltas” en el amor

La duda de Laurita Fernández sobre las segundas oportunidades (Video: "Cantando 2020", ElTrece)

Dicen que una imagen vale más que mil palabras. Y, en este caso, hubo una foto con él de la mano. Pero, hasta el momento, Laurita Fernández no ha confirmado su reconciliación con Nicolás Cabré, de quien se separó en medio de la cuarentena después de casi dos años de relación. Sin embargo, este viernes, y aprovechando la presentación en el Cantando 2020 de Agustina Agazzani, la bailarina dio algunos indicios sobre cuál es su situación sentimental al día de hoy.

Sucede que la participante, que está acompañada en el certamen por Facundo Mazzei, acaba de blanquear su reconciliación con el cantante Agustín Bernasconi, con quien había terminado en septiembre del año pasado. Y este hecho sirvió como para que la conductora del ciclo se sintiera identificada y quisiera indagar al respecto.

La modelo contó que su novio no iba a verla al piso del programa porque respetaba que ese era su lugar. Pero, después de descartar de plano la posibilidad de convocar para la ronda de trío a Martín Baclini, el ex de Cinthia Fernández con quien tuvo una breve historia en el verano, le mando un mensaje a Bernasconi mirando a cámara. “Yo estoy muy feliz ahora con Agus, que me está mirando y le mando un beso enorme. Lo amo mucho”, dijo, con seguridad.

Ante semejante declaración, Laurita quiso saber: “¿Cómo es? Me interesa el tema de las segundas vueltas. ¿Son mejores que la vez anterior?” De inmediato, la participante intentó responder que “sí”. Pero Nacha Guevara, convencida de que la consulta de la bailarina tenía que ver con ella misma, la interrumpió.

“¿Por qué te interesa, Laurita?”, preguntó la jurado. “Porque cumplió una etapa, pasó mucho tiempo, pasaron otras personas, volvió y ahora dijo: ‘Que te amo mucho, que me está mirando'”, respondió Fernández visiblemente nerviosa. “No: estoy hablando de vos, no de ella”, insistió entonces Nacha. “Por eso, me interesa saber como sería una segunda vuelta...”, dijo la conductora.

Laurita y Cabré caminando juntos

En ese momento, Agustina la sacó del apuro al explicar: “Son mejores las segundas vueltas porque, si están ahí de nuevo, es porque todo lo que pasó no importó tanto como el hecho de volver a encontrarte”. Y, cuando Ángel de Brito le preguntó si lo recomendaba, respondió de manera tajante que “sí”.

No conforme con eso, Laurita volvió a la carga preguntando: “¿Pero no vuelve el fantasma de todo lo que pasó en su momento...?” Y ya sin poder dejarla pasar, su compañero le consultó si quería contar algo. “No, yo pregunto, quiero investigar”, dijo la bailarina.

Una vez más, Agustina la sacó del aprieto. “Si la relación es sana y realmente los dos tienen ganas de ir para adelante, no hay ningún fantasma que lo frene”, le dijo. Pero, pese a tener todas las miradas clavadas en ella, Laurita insistió con que no tenía nada para declarar.

“Se te pusieron las orejitas rojas cuando tiraste la pregunta, te arrepentiste en el minuto que la hiciste”, le dijo De Brito a la bailarina en modo confidente. Y ella aseguró: “No, al contrario, quería investigar un poquito”. Entonces, el periodista no anduvo con vueltas e interrogó: “¿Están reconciliados?” Pero la respuesta de Laurita fue difusa. “Como en un... ehhh”, dijo como quien se mueve en un pantano. ¿Habrá novedades?

