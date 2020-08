“Corte y Confección” consagró a un nuevo ganador y Andrea Politti se despidió del programa entre lágrimas: “No saben lo que necesito este cariño”

Luis fue el ganador de "Corte y Confección" colección 2020 (Video: ElTrece)

Después de tres exitosas temporadas, Corte y Confección llegó a su fin. El reality de diseño de indumentaria que lidera Andrea Politti por la pantalla de ElTrece tuvo este viernes su última edición. Y, tras anunciar al gran ganador del año, la conductora se despidió del público sin poder contener las lágrimas.

“Yo me imagino a toda la gente en la casa”, dijo la actriz antes de abrir el sobre y revelar que el campeón de la Colección 2020 era Luis. Y, frente a la emoción del participante venezolano, se lamentó: “No nos podemos abrazar. No te tapes la cara, te votó la gente. Sos el número uno, sos el ganador: el gran diseñador del año”.

No bien pudo empezar a hablar, el participante se dirigió a cámara para hablarle a su madre. “Mamá te amo, eres mi vida”, dijo. Y siguió con los agradecimientos: “A la gente que está en su casa, a toda la Argentina, a Venezuela, a todo el mundo. Quiero decir algo rapidito: Argentina a mí me devolvió las ganas de vivir. Y este programa me hizo renacer. Yo había perdido la esperanza, no tenía sentido en la vida. Y aquí lo recobré”.

En ese momento, Politti recordó que Luis, que obtuvo el 31 por ciento de los votos, había logrado el amor del público de inmediato. La conductora también destacó el trabajo de Lena, participante que quedó en segundo lugar y aseguró estar más feliz por este resultado que si ella se hubiera consagrado ganadora, y se tomó unos minutos para darle un cierre al programa.

La emoción de Andrea Politti en el último programa de "Corte y Confección" (Video: ElTrece)

Así, después de ver un video con un resumen del programa que le había preparado la producción, la conductora explicó: “Ustedes no saben lo que yo necesito este amor y este cariño. Más en este momento que es cerrar un ciclo. Se terminó Corte y Confección, por lo menos este ciclo se ha terminado. No sé cuándo nos volveremos a ver, no sé en que lugar, en qué mundo, en qué país, en qué lugar... Pero hay algo que les quiero decir: Gracias a ustedes de corazón por haber estado ahí”.

Politti agradeció los mensajes que recibió. Y, ya al borde de las lágrimas, mencionó especialmente a su “amor”, Fernando, y a su “hijo precioso”, Galo. “Vamos que estamos pasando una situación muy difícil y muy complicada. Y hay mucha gente que está cerrando los talleres. Y eso le quiero decir a la gente: que tenga fuerza. Y que vaya para adelante. No importa, esto va a pasar. Y nosotros vamos a quedar. Porque somos seres humanos y le vamos a poner todo lo que haga falta”, continuó ya empapada en llanto.

Para terminar, la conductora pidió “perdón por la emoción”. Pero destacó: “Me siento tan cerca de ustedes. Nos vamos. Gracias a todos. Los amo de corazón. Y nos vemos algún día en otro lado”.

A través de su cuenta en Twitter, Marcelo Tinelli, presidente y fundador de LaFlia, la productora del programa, le dejó un sentido mensaje a Politti una vez finalizada la emisión: “Felicitaciones, querida @andreapolitti, por este programón que es @cconfeccion2020. Me pone muy triste que hoy termine, pero siento que vamos a volver pronto. Es un lujo para la televisión argentina”.

El mensaje de Tinelli para Politti (Foto: Twitter)

Cabe recordar que, a partir del próximo lunes, la franja horaria que va desde las 14:30 hasta las 16 será ocupada por Mujeres de ElTrece, el nuevo magazine con producción de LaFlia, que contará con la conducción de Soledad Silveyra, Teté Coustarot, Claudia Fontán, Jimena Grandinetti y Roxy Váquez.

