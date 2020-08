Esmeralda Mitre justificó su polémica participación en el “Cantando 2020″ y Marcelo Tinelli la respaldó: “¡Es una showgirl!”

Esmeralda Mitre interpretando "La pollera amarilla" (Video: Cantando 2020-El Trece)

Desde que comenzó el Cantando 2020, una de las que parece haber entendido el show es Esmeralda Mitre. Semana a semana se va afianzando como una de las referentes. Sus previas, su manera de desplegarse en el escenario, el ida y vuelta con el jurado, la catapultaron a lo más alto. Sin ir más lejos, quien ya puso el ojo en ella es ni más ni menos que Marcelo Tinelli. El conductor sigue atento el programa que conducen Ángel de Brito y Laura Fernández y, desde que su casa, hace sus aportes.

Esmeralda Mitre y su mensaje en las redes sociales (Foto: Twitter)

En la noche del jueves 20, Esmeralda supo levantar una noche que no empezó del todo bien. Primero amagó con irse, luego de un reclamo de de Brito que no le gustó nada. Pasado ese trance amargo, luego de interpretar “La pollera amarilla”, la canción que pertenece a Gladys, La bomba tucumana, los encargados de ponerle el puntaje no le tuvieron piedad. Las críticas estuvieron a la orden del día, pero también supo salir bien parada. A tal punto la enalteció todo lo ocurrido, y más allá de ese mal trago, que supo salir a flote y robarse todas las miras.

Con desopilantes acotaciones y devolviendo cada una de las críticas, llevó adelante un show único. Hizo bailar a todos los presentes, acaparó todas las miradas y armo una verdadera revolucionó en el estudio. Fue tal lo que se vivió, que hasta Nacha Guevara pidió clemencia, al grito de: “Chicos, esto es un manicomio!”. El momento de explosión le valió la aprobación de Tinelli: “Excelente Esmeralda Mitre. ¡Es una showgirl! Cada día mejor”, escribió en Twitter el hombre de Bolivar.

Marcelo Tinelli no dejó de elogiarla (Foto: Twitter)

La incursión de Mitre en la pista hizo que su estadía se extendiera más de la cuenta, que se pasara más allá de los minutos estipulados. Ante esto, los participantes que debían salir después de ella se quedaron esperando y hasta tuvieron que retrasar sus salidas un día más. Percatada de esto, luego del show, la empresaria se refirió a la noche vivida y también tuvo palabras para sus compañeros que se quedaron en la gatera, sin poder salir a escena.

“Hola a todos. Gracias por mimarnos ayer. A los que dicen que yo les falto el respeto a mis compañeros que se quedaron esperando y no pudieron pasar, quiero contarles que yo no decido ni cuando entro a la pista, ni cuando me voy. Eso lo decide la gente y la producción”, soltó y el mensaje, una vez más, tuvo la aprobación de Marcelo, que con tan solo un retweets, dijo más que utilizando palabras.

Uno de los momentos más desopilates lo protagonizaron Esmeralda Mitre y Nacha Guevara (Foto: Cantando 2020-El Trece)

A tantas muestras y guiños de parte de su jefe, Mitre volvió a las redes sociales para agradecerle públicamente el espacio que le están dando, sin olvidarse del público, que también se divierte con sus ocurrencias y salidas divertidas. La audiencia también se volcó, en general, a brindarle muestras de cariño. “Gracias a todos, de corazón…me hace bien”, comenzó y continuó: “Marce, acá el único showman de la tv eres tú. Me emocionó tu mensaje”.

Así, más allá de los 8 puntos que recibió por su canto, que seguramente la llevará a la sentencia, el programa se vio beneficiado. El pico de rating se dio mientras ella estuvo al aire. No solo eso, las redes sociales también se movieron a su ritmo, con comentarios y memes divertidos haciendo referencia a cada una de sus intervenciones.

En cuando a su presentación, además del encontronazo con Guevara, también lo tuvo con Karina, La Princesita. La cantante tropical desafió a Tinelli y dijo que no estaba de acuerdo con la calificación de showgirl y luego le puso un 3. Está no es la primera vez que se enfrentan. La semana pasada, la discusión se dio luego de que la cantante tropical le preguntara si era actriz, porque no la conocía.

