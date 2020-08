Otra mala noche para Esmeralda Mitre en el “Cantando 2020″: amenazó con irse del estudio y su presentación provocó inesperados gestos de Nacha Guevara

Esmeralda Mitre se cruzó con Ángel de Brito (Video: "Cantando 2020", ElTrece)

La semana pasada, Esmeralda Mitre tuvo un ida y vuelta con Karina La Princesita Tejeda en el Cantando 2020. El día martes, después de ver su performance, la jurado le preguntó a la participante: “¿Vos sos actriz?”. Y ella, que se sintió ninguneada, decidió hacérselo saber el viernes durante la sentencia. “Si no me conocés, por lo menos tenés que googlear”, el dijo. Y su descargo fue subiendo de tono hasta que, llegado un momento, Ángel de Brito pidió que le cortaran el micrófono.

Así las cosas, este jueves Esmeralda volvió a la pista del reality de ElTrece y decidió enfrentar al conductor: “Esto no es Los Ángeles de la Mañana. Así que te lo digo con todo respeto: a mí no me calló el Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, no me calló Mirtha Legrand...Y Marcelo Tinelli me cortaba el micrófono con respeto y jugando. Vos me dijiste: ‘Hablale a Karina', no es que yo la interrumpí, y yo quería terminar. A mi no me cortes el teléfono (sic) “.

“El teléfono no te lo corto nunca, me llamás a las dos de la mañana”, le dijo entonces, irónico, De Brito. “Si me volvés a cortar el micrófono, yo me voy a ir. Porque a mí sólo Marcelo tiene el derecho de cortarme el micrófono, porque lo hace con respeto, con cuidado y con mucho amor”, le dio entonces la actriz. Y remarcó que ella “de ninguna manera” le había faltado el respeto a la jurado.

Después de debatir sobre lo que había sucedido en la emisión anterior, Ángel le dijo a Esmeralda que su monólogo había sido “demasiado largo”. Y la participante, confundiendo una y otra vez el “micrófono” con el “teléfono”, insistió: “La próxima vez yo me voy encantada de la vida y, si eso vuelve a suceder, me retiro”. “¿Lo tomo como una amenaza?”, preguntó el conductor. “No es una amenaza, te aviso”, respondió entonces la actriz.

Pasado el tenso momento, Esmeralda y su partenaire, Nell Valenti, hicieron una versión de La Pollera Amarilla, el legendario hit de Gladys La Bomba Tucumana. Y, como si el destino le hubiera jugado una mala pasada, en determinado momento no se escuchó su voz. Como si, efectivamente, alguien le hubiera cortado el micrófono. Aunque, en realidad, lo que ocurrió fue que ella entró unos segundos tarde al tema.

No obstante, la actriz no logró convencer al jurado. Nacha Guevara fue lapidaria.“Tenés tantas ganas de trascender y encontrar tu lugar, que hay casi una desesperación con eso. Y creo que te juega en contra que te importe tanto la opinión ajena y ser aprobada”, le dijo antes de ponerle su voto secreto.

Entonces, como Esmeralda aseguró que no necesitaba la aprobación de la gente, Karina se sintió libre para su devolución. Y hasta se permitió disentir con Tinelli, quién la había elogiado desde su cuenta de Twitter. “Me pareció que no terminaba las frases porque el hecho de bailar no le permitía llegar con el aire. Voy a subir un punto por Nell”, dijo antes de ponerle un “3″. Y esto dio lugar a otro momento inesperado.

“¿Tenés onda con Nell, te copa?”, le dijo Esmeralda a la Princesita. Y ella respondió: “Acá está la novia que me copa también. Los dos juntos me copan”. Y todo terminó con el joven y su pareja, Melina de Piano, cantando a dúo el tema Vivo por ella, hasta que la actriz decidió sumarse a modo de humorada para recuperar su protagonismo.

A su turno, Pepito Cibrián señaló que la participante se habría sentido un tanto incómoda frente al talento que habían demostrado su compañero y su novia. “Sentí que estabas dejada de lado, no era su show”, dijo. Y, después de criticar el vestuario elegido, sobre la performance señaló: “No me gustó, no sabía lo que hacían”. Y les puso un “4″.

Finalmente, Moria Casán cerró las devoluciones haciendo “una coreo” y agachándose detrás del estrado para ponerles un “1″ por todo puntaje. En total, Esmeralda se llevó un “8″, por lo que deberá ir directamente a la sentencia. Pero, lejos de enojarse, la actriz aceptó cantar su tema, Niña Rica, para seguir divirtiendo a los televidentes mientras recorría el estudio con un sólo zapato.

Lo cierto es que, luego de esto, Melina terminó cantando el tema Mentiroso de Karina junto con la actriz. Y, ante esta situación, Nacha señaló: “Basta, chicos: esto es un manicomio”. Pero el show de Esmeralda siguió. Así que Guevara se levantó de su silla, molesta, y mientras Del Piano interpretaba el tema de San Lorenzo, terminó explicando su sensación tapándose la cabeza con un saco y haciendo un “fuck you” con el dedo de su mano.

No obstante, pese a la disconformidad de Nacha, la actriz copó toda la emisión del programa. Y, antes de que pudiera retirarse, volvió a sonar el tema La Pollera Amarilla y se armó el baile entre la participante, su equipo y los miembros del jurado. De manera que el programa se convirtió, literalmente, en una bailanta.

¿Cómo terminó la noche? Con la dupla de Nell y Melina cantando No te creas tan importante, el tema de Pablo Lescano. Y todos, incluido Tinelli desde su casa, elogiando al partenaire de Esmeralda y a su pareja, que sin quererlo se convirtió en la revelación del certamen.

