Lola Latorre decidió cerrar su cuenta de Twitter: “Es doloroso recibir comentarios agresivos y violentos”

Lola Latorre decidió cerrar su cuenta de Twitter

En las últimas horas, luego de su presentación en la gala de cumbia del Cantando 2020, Lola Latorre anunció el cierre de su cuenta de Twitter por los “comentarios agresivos y violentos” que sufre luego de llevar adelante su performance en el reality de El Trece. En la red social, es tendencia cada vez que canta porque los usuarios critican desde su performance hasta su cuerpo.

Es por esto que la participante explicó con tres tuits los motivos por los que tomó la decisión. “Hola a todos! Quería contarles que voy a cerrar Twitter, por lo menos por un tiempo. En estos momentos donde estamos aprendiendo e intentando es muy doloroso recibir comentarios tan agresivos y violentos de tantas personas”, contó.

Las palabras de Lola Latorre preocuparon a los seguidores ya que se la notó triste mientras escribía el relato. “Creo que todavía no soy suficientemente fuerte para bancarme todas las críticas que me desmotivan a seguir para adelante. Gracias a todos los que me dan su apoyo, los quiero”, continuó diciendo.

Los tuits de Lola Latorre

Finalmente la hija de Yanina y Diego Latorre cerró el relato aclarando: “Somos muy educados, escuchamos todo lo que nos dicen, nos divertimos y sobre todo nos rompemos el lomo para aprender y hacer todo lo que nos corrigen. No somos cantantes, pero estamos dispuestos a seguir intentándolo. Decido esto para poder concentrarme 100% en crecer”.

El primer comentario que recibió fue el de su compañera del certamen de canto Sofía Morandi, que la animó en la decisión: “Haces bieeeen vamoo wacha a entrenar a divertirse a mover el totó (sic)”.

Recordemos que en la noche del miércoles el jurado volvió a marcarle a Lola Latorre y Lucas Spadafora errores que poco tienen que ver con su desempeño y están ligados a los preconceptos que tienen de ellos. Tanto es así que Nacha Guevara inclusive les terminó diciendo: “Les falta calle”.

La crítica no pareció gustarle al acompañante de Latorre, y entonces Nacha expresó: “Puedo estar equivocada, pero cuando ustedes resisten, hay algo que no les permite estar disponibles, y en el escenario siempre hay que estar disponible”. Y Lola también se expresó: “Más allá de que sea ajeno o no, un actor no interpreta solo cosas que tienen que ver con su vida privada”.

Lola Latorre y Lucas Spadafora en el "Cantando 2020"

La pareja fue la primera en ser juzgada por Gladys La Bomba Tucumana, luego de que la producción y Marcelo Tinelli aceptaran su propuesta de convertirse en jurado durante esta ronda de cumbia. “Hubo problemas de desafinación, pero me gustó tu pisada. Me vendieron hambre de aprender y los veo súper conectados. Les pondría un 7”, expresó la cantante.

“Está bien, tenemos que aprender un montón de cosas todavía. No cantamos y puede ser, es más que obvio que desafinemos. Tomamos todo eso en cuenta. Esta vez estuvieron más de acuerdo todas las devoluciones”, comentó Lola en una nota con Los ángeles de la mañana. Por su parte, Spadafora explicó que el jurado “fue más constructivo y no nos sentimos atacados. Obviamente nos criticaron la performance”.

