El Chato Prada, sobre la reconciliación de Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés: “Ella es el amor de su vida”

El Chato Prada (Crédito: Santiago Saferstein)

A un mes y medio de haber anunciado su separación, Marcelo Tinelli anunció que le está dando una segunda oportunidad al amor con Guillermina Valdés. Los rumores comenzaron a circular hace ya unas semanas y Teleshow anticipó, a través del testimonio de una persona cercana a la familia, que estaban “intentando un acercamiento”. Lo cierto es que finalmente el propio conductor le confirmó a Intrusos que la reconciliación ya es un hecho y que está en pareja nuevamente con la empresaria.

Pablo el Chato Prada, amigo de Tinelli y productor de sus programas, sumó su palabra sobre este tema. En diálogo con el ciclo Agarrate Catalina, conducido por Catalina Dlugi por Radio La Once Diez, destacó lo importante que es Guillermina en la vida del conductor.

“Lo veo a Marcelo muy feliz, sumamente feliz, creo que están bien. Para mí Guillermina es el amor de su vida. Y ella es un encanto”, aseguró, sin dudar, el Chato Prada al ser consultado sobre la reconciliación.

Por otro lado, dio su opinión sobre el Cantando 2020 y las dificultades de hacer un programa de sus características y en vivo en medio de la pandemia: “Estamos muy contentos y es casi milagroso que lo podamos hacer cumpliendo con todos los protocolos. Es muy estricto y difícil: ensayar por Zoom, se viene al piso solo en la gala, estamos a full con los protocolos para no descuidar absolutamente nada. Es un momento bastante complicado”.

Después de estar separados un mes y medio, Tinelli y Guillermina vuelven a apostar al amor

“No nos podemos ni rozar, todo el tiempo están sanitizando el estudio, las oficinas, los lugares comunes, el control. Hay un equipo de personas a los que les digo ‘los policías de la salud’ porque están todo el tiempo corrigiendo el tema del barbijo y la distancia”, contó.

Respecto a los escándalos y las discusiones que tuvieron lugar en los últimos programas, en los que varios participantes se enojaron con el jurado, el Chato señaló: “Eso forma parte del programa. Hay opiniones encontradas, participantes que se enojan, otros que salen contentos. El jurado es muy importante y de mucha trayectoria, conoce mucho. Y a veces uno imagina que está haciendo bien las cosas y después dicen ‘me di cuenta de que estaba haciendo otra cosa’”.

En cuanto al Bailando, no dio muchas precisiones. Y todo pareciera indicar que no habrá novedades hasta que la situación de la pandemia en la Argentina esté un poco más controlada y se pueda hacer televisión con protocolos más flexibles. “Estamos todos en stand by -aseguró el productor-. La verdad que Marcelo tiene unas ganas de salir a la cancha… Estamos muy contentos con esta dupla (en referencia a Ángel de Brito y Laurita Fernández) pero la idea era que saliera el Cantando y que a esta altura del año la pandemia iba a estar bajando y nosotros íbamos a poder entrar…”

Tinelli grabó este momento de la vida cotidiana de Guillermina Valdés, poco antes de confirmar su reconciliación

“Hay esperanza. Dependemos un poco de lo que vaya pasando, porque el tema del Bailando es muy diferente al del Cantando. Nosotros podemos hacer una gala espejo pero si todas son así no tiene sentido, sería un embole. Hoy estamos esperando a que baje, se haga todo más flexible y que podamos hacer el programa con las medidas que tenemos… Pero hay que esperar un poquito”, concluyó.

Por último, se sensibilizó y habló sobre cómo cambió su vida después de los problemas de salud que tuvo su pareja, Lourdes Sánchez, a fines del año pasado: “Terminé cayendo más tarde, y uno se replantea un montón de cosas. Hace muy poquito falleció La Floppy, que era amiga nuestra.. De repente sentís que hay que disfrutar todo porque en un ratito se te va alguien querido. Obviamente empezás a valorar otro tipo de cosas que están más cerca de uno. Creo que lo más importante es eso y no agarrarse la cabeza por lo que dijo uno o el otro”.

SEGUÍ LEYENDO

Marcelo Tinelli confirmó que superó la crisis con Guillermina Valdés: “Estamos reconciliados”

Lourdes Sánchez fue operada de urgencia: “Me sacaron las trompas de Falopio y el apéndice, de milagro lo estoy contando”

Esmeralda Mitre, furiosa con Karina La Princesita en el “Cantando 2020”: Ángel de Brito pidió que le cortaran el micrófono a la actriz