El debate sobre la infidelidad y el poliamor en la mesa de mujeres de “Polémica en el Bar”

Jueves de mujeres y un debate intenso en "Polémica en el Bar" (Video: América)

En el jueves de mujeres de Polémica en el Bar, por América, María Fernanda Callejón, Rocío Oliva, Luciana Salazar y Luisa Albinoni contestaron un divertido cuestionario que les había preparado Jey Mammón en su personaje de Estelita.

Así, entre risas, se pudo saber Luli nunca había visto desnudo a Marcelo Polino, que Rocío no tuvo sexo en toda la cuarentena, que María Fernanda se aplicó una vacuna para mejorar su lívido y que Luisa se puso todos todos los chips. Sin embargo, cuando llegó la pregunta sobre si preferían “poliamor o cuerno silencioso”, el debate tomó temperatura.

“Ninguna de los dos, de frente manteca. Ponés los ovarios y decís: ‘Con vos no tengo ganas después de cuarenta años de casados y quiero estar con otra persona. Sexualmente, nada más. ¿Qué poliamor? Y los cuernos en silencio son como una traición”, dijo encendida la Callejón.

Por su parte, Oliva aseguró: “Mucho sexo a full, mucha piel. Y cuando esto no funciona, a otra cosa”. Entonces, Estelita quiso saber si cuando estaba en pareja con Diego Maradona habían incluido a más gente a la pareja. Pero ella respondió terminante que “no”.

A su turno, Salazar aseguró que compartía lo que había dicho su compañera Fernanda, pero aclaró: “Si tengo que elegir, prefiero cuernos con códigos. Si no va más, lo decís de frente antes de engañar. Y si no, está el cuerno con código de la pareja, como que los dos podemos tener nuestras cosas. No sería poliamor porque eso está habilitado públicamente”.

Las mujeres de la mesa junto a Estelita (Foto: "Polémica en el Bar", El Trece)

“¿Alguna lo hizo con carpa sin que el otro se enteré?”, preguntó entonces Estelita. Y Albinoni explicó: “No me acuerdo, son tantos años...Pero creo que no”. Entonces, el personaje de Mammón que frenaba a Mariano Iúdica, conductor del programa, cada vez que éste quería meter un bocadillo, anunció que había llevado un poema para leerles.

“Esta noche es un honor hacerles esta visita en Polémica en el Bar. Llegó la Gran Estelita. Rocío Oliva, consulto, y espero que no haya tos, si en medio de algún tumulto sentiste la mano de Dios. Luisa Albinoni una grande, me siento a tu lado un microbio. Te mandan un gran abrazo, Diego Ramos y su novio”, comenzó leyendo.

Luego prosiguió: “María Fernanda una diosa, hermosa te hago un pedido. Te pido una sola cosa: ¿Me entregás a tu marido? Es la Barbie argentina, al menos eso yo siento. Luli: te quiero mucho. ¿Se acuerdan de Jorge Formento? No sabía qué poner ahí...”.

Y terminó su poesía: “Y ahora lo digo en serio, porque han sido muy generosos y muy generosas conmigo en este programa. Iúdica es lindo verte, este bar está buenardo. Amor y gratitud eterna para Gustavo y Gerardo (Sofovich)”.

A 57 años de su creación, la producción de Polémica decidió implementar estas particulares mesas de mujeres, que hubieran sido impensadas en los inicios del ciclo. Por aquellos años, la idea era trasladar a la televisión esas charlas que se daban en todos los bares de la Argentina y de las cuales las damas no participaban. Pero hoy, es lógico que el programa tenga participación femenina como en este caso.

SEGUÍ LEYENDO

La inesperada confesión de Christian Petersen: “Soy un pecador”

Conmovedora frase de Panam al hablar con Pampita: “Nosotras vivimos algo especial y tenemos una visión de agradecimiento total a la vida”

Dolor en la movida tropical: murió Carlitos Márquez de “Los Forasteros”

Ganó un taxi con Guido Kaczka pero evitó contarles a sus hijos para darles la sorpresa: filmó su increíble reacción al enterarse por la televisión