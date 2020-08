La inesperada confesión de Christian Petersen: “Soy un pecador”

La confesión de Christian Petersen (Video: "El Gran Premio de la Cocina", El Trece)

En el último jueves dulce de El Gran Premio de la Cocina, por El Trece, los participantes tuvieron que realizar una réplica de la tentadora Torta del Diablo. Y, a la hora de darle su devolución al plato presentado por Emmanuel Escobar, del Equipo Verde, el cheff Christian Petersen terminó haciendo una inesperada confesión.

Después de criticar un poco la presentación de la torta y mientras el participante le explicaba cómo la había preparado, el jurado comenzó a degustar el postre con entusiasmo. Y, finalmente, le advirtió: “Yo te voy a decir algo bueno y algo malo”.

En ese momento, Carina Zampini, la conductora del reality, le preguntó a Emma qué quería escuchar primero y él creyó que lo mejor era empezar por lo negativo. “Básicamente, los tamaños, los colores y la forma están cerca, pero no. Creo que ahí reprobaste”, dijo Petersen comparando ese pastel con el de muestra.

Pero, enseguida, el cheff agregó: “Ahora, el sabor...El jurado probó la torta original y está rica, bien. Pero probé la de Emma y esto es para pecar, para portarse mal...No sé, todos los adjetivos con los que te invita el Diablo a pecar, están acá”.

Mauricio Asta chicaneó a Petersen (Foto: "El Gran Premio de la Cocina", El Trece)

Ante semejante afirmación, Mauricio Asta quiso chicanear a su compañero preguntándole: “¿Sos muy pecador?”. Pero Petersen no dudó en responder: “Sí”. “Se ve que el Diablo se le aparece más seguido que al resto”, comentó entonces, divertida, Zampini.

Sin embargo, lejos de amedrentarse, Christian se explayó sobre el tema dirigiéndose a su colega: “Te voy a decir una cosa: todo pecador tienen futuro y todo santo tiene un pasado. Entonces, los pecadores tenemos futuro y vos, que sos un santito, tenés un pasado....”.

A esta altura de la charla, la conductora ya estaba tentada de la risa. “¿Quién dijo que Mauricio Asta es santito?”, preguntó entonces. “No, se hace: mirá la cara de bueno que pone”, le respondió el jurado. “Yo creo que Mauri tiene pasado y futuro”, sostuvo luego la conductora.

Pasado este momento, Petersen terminó con su devolución, pero siempre haciendo alusión a lo pecaminoso del postre. “Emma: los sabores son increíbles. Por tu mano, por la alegría que le pusiste... No sé qué pasó, pero es muy lujuriosa y muy endiablada”, concluyó el cheff.

Zampini se divirtió con el ida y vuelta de Petersen y Asta (Foto: "El Gran Premio de La Cocina", El Trece)

Aunque es muy reservado con su vida privada, el jurado contó que estuvo casado durante 14 años y que tuvo tres hijos de ese matrimonio: Hans, Lars y Francis. También confesó que, actualmente, está en pareja con otra cocinera, Sofía Zelaschi, de 25 años, a quien conoció en la primera edición del reality. Y, en diálogo con Teleshow , desmintió el supuesto romance que lo vinculaba a la conductora del ciclo.

“Carina es una actriz de novela y siempre seduce a través de su hablar. La verdad que al principio me costaba porque yo mismo me preguntaba: ‘¿Me está hablando en serio o de mentira?’ Creo que todos los que estamos en el programa nos admiramos en algún sentido y es la razón por la cual nos llevamos tan bien. Todos los piropos y los mimos que nos decimos siempre son sinceros, por eso empezaron a decir “están saliendo”. Pero no es así. Nos llevamos bien, nos decimos cosas divertidas y tiramos chistes, pero es parte del programa. Somos buenos amigos”, aseguró Petersen.

SEGUÍ LEYENDO

Dolor en la movida tropical: murió Carlitos Márquez de “Los Forasteros”

La foto sin filtros que posteó Oriana Sabatini, luego de su video al natural

Ganó un taxi con Guido Kaczka pero evitó contarles a sus hijos para darles la sorpresa: filmó su increíble reacción al enterarse por la televisión