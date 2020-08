Yanina Latorre le dedicó a Diego un mensaje cargado de sentimientos al cumplirse 26 años de casados: “Estamos orgullosos de nuestro proyecto de vida”

Aniversario de Diego y Yanina Latorre





En 1993, mientras Diego Latorre se jugaba su futuro como futbolista en Europa, terminó encontrando su futuro amoroso en la Argentina. Luego de brillar en Boca, por aquel entonces militaba en las filas del Club Deportivo Tenerife, en España. Y en sus vacaciones regresó al país para visitar a su familia. Aquí estuvo un mes. Y esos días valieron para que encontrara al amor de su vida: Yanina.

Y de aquel encuentro pasaron varios años. Y es por eso que este martes, a panelista y el ex jugador y actual comentarista de fútbol celebraron un nuevo aniversario de casados y en las redes sociales ambos se dedicaron sendos mensajes llenos de sentimientos. “¡Son 26 años de recorrer el camino juntos! Más de la mitad de mi vida! De estar en las buenas y en las malas! No es fácil...a veces duele. Pero el balance es positivo”, escribió Yanina.

Diego y Yanina Latorre cumplen 26 años de casados

“Es mucho más grande el amor, la felicidad y los logros. Somos una familia... algo que hoy no abunda. Las relaciones suelen ser líquidas! La familia es otra cosa. Y lo mejor que hicimos fue a Lola y Dieguito. Felices 26 años. Solo nosotros dos sabemos lo que nos une y estamos orgullosos de nuestro proyecto de vida!”, cerró la angelita. Por su parte, Diego le dedicó una foto, con la mención de los 26 años juntos y una lluvia de corazones.

En tanto, Lola-hija del matrimonio- compartió a través de su cuenta de Instagram videos de lo que estaban preparando en su casa para la llegada de su mamá en este día. Llenaron la entrada de la casa en la que viven todos juntos en un barrio privado de Pilar, de corazones en color rojo, rosa y dorado. Luego en la entrada también pegaron en el piso frases que hacían referencia al amor, unión, felicidad y familia, conmemorando el aniversario de matrimonio que formaron junto a Diego Latorre. Ya al entrar a la casa, prepararon un armado de arreglos florales, con el que decoraron todo hasta llegar al living, donde la esperaba una merienda. “Sorpresita para mamá. Feliz aniversario”, expresó la joven junto a la seguidilla de videos en sus historias.

Yanina Latorre le dedicó un emotivo mensaje a Diego en sus redes sociales

En una reciente entrevista con Infobae, Diego Latorre elogió a Yanina: “Tiene una inteligencia superior. Si yo estoy preparado, ella está preparada diez veces más. Sabe cuándo apretar y cuándo desacelerar. Sabe con quién. Sabe cómo. Lo noto cuando llega a casa, sabe que el personaje tiene sus límites. Ella también lo tiene claro. Una pelea mediática es una pelea mediática y punto. No es una pelea esencial. No es una pelea de la vida”.

Recordemos que a fines del año pasado, Yanina había manifestado en diálogo con Ángel de Brito en Los ángeles de la mañana: “Estoy separada desde hace seis meses. Nos llevamos bien, no hay puteadas, no hay reproches”, explicó. “Si él me quiere esperar, que me espere. Pero yo le digo que no tiene esa obligación. Ahora tengo ganas de estar sola, y si aparece alguien me quiero dar el placer o la oportunidad de ver qué pasa. Pero por ahora no me pasó, no he tenido ganas”, sostenía la mediática. Sin embargo esa distancia fue por poco tiempo porque luego de compartir un viaje por Londres y París, el amor fue más fuerte y volvieron a estar otra vez juntos.

SEGUÍ LEYENDO

“Siempre saltás desde el resentimiento”: el fuerte cruce al aire entre Yanina Latorre y Karina Iavícoli

Yanina Latorre tomó partido en la pelea de Moria Casán y Laurita Fernández en el “Cantando 2020”: ¿a quién defendió?

Yanina Latorre reveló la conversación que mantuvo con Señorita Bimbo tras insultar a Lola, y descalificó a Julia Mengolini