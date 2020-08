“Siempre saltás desde el resentimiento”: el fuerte cruce al aire entre Yanina Latorre y Karína Iavícoli

El tenso cruce entre Karina Iavícoli y Yanina Latorre al aire (Video: "Los ángeles de la mañana", El Trece)

Yanina Latorre y Karina Iavícoli se pelearon al aire en Nosotros a la mañana este viernes mientras debatían sobre la devolución del jurado a Lola Latorre en el Cantando 2020. Todo comenzó cuando las panelistas recordaron que Karina La Princesita pidió auriculares a la producción porque se dio cuenta que no escuchaba bien y que le había dado mayor puntaje a quienes -según ella- no lo merecía, y dio el ejemplo de la hija de Diego Latorre.

Entonces, Iavícoli destacó la actitud de la cantante, y le habló a su compañera de panel, que había manifestado descontento y defendió a su hija. “Yani, corré el enojo. Karina es sincera y no está mal que lo diga”.

Entonces, Latorre intentó dar su opinión con respecto a la devolución del jurado, pero como Iavícoli quería seguir hablando, señaló a su compañera y se quejó con el conductor. “No puedo terminar porque ésta dice ‘perdoname, perdoname'”.

“Uf, está bravísima hoy”, consideró Iavícoli y Yanina retrucó: “Soy brava, no estoy”. Y mientras la periodista pedía la palabra, Latorre miró a de Brito y le hizo mímica para que entienda su mensaje leyéndole los labios. Lo que generó un fuerte cruce entre las panelistas.

Ángel de Brito: —Dejala hablar, por favor. No te aguanta más.

Karina: —Ah, es su problema.

De Brito: —No, y es mío porque las aguanto a ustedes dos.

Karina: —Pero vos tenés tanta capacidad que nos podés aguantar a todas.

Yanina: —No te creas. A veces se agota la capacidad.

Karina: —Que me lo diga él, en todo caso. No vos, mamu.

Yanina: —Bueno, pero digo lo que se me encanta, como vos, que decís tantas pavadas.

Karina: —Sí, como siempre.

Yanina: —(mirando a de Brito) Siempre termina en una pelea de angelitas porque no sabe qué hacer para sumarse a un tema.

Karina: —Yo no estoy peleando con vos.

Yanina: —El día que tengas un tema propio lo hablás. Ahora es mi momento.

Karina: —Yo no me voy peleando con vos, mi amor. Yo soy una periodista y vengo a opinar. Me pagan para eso.

Yanina: —Yo también trabajo de periodista y me va muy bien, gracias a Dios. Y siempre tengo muy buena data. Y no hace falta ser periodista para estar sentada acá.

Karina: —Nunca dije eso. Ves que saltás vos sola. Estás perseguida.

Captura del cruce entre Karina Iavícoli y Yanina Latorre

Yanina: —No salto. Te conozco. Siempre saltás desde el resentimiento.

Karina: —¿De dónde me conocés? De acá, mi amor.

Yanina: —Sí, te conozco. De acá y de muchas cosas.

Karina: —No, no me conocés.

Yanina: —Algún día voy a hablar y no te va a gustar. No me busques.

Karina: —A mi no me amenaces. Yo vengo acá a trabajar y no le falto el respeto a nadie y hago muy bien mi trabajo, sino, no estaría sentada acá. Así que si tenés algo para decir y lo querés compartir con el público, y todos los que nos miran, decílo, sino guardatelo y no me amenaces en vivo.

Yanina: —No, no lo quiero compartir con el público. Me lo guardo para mí. No amenacé. Dije que algún día voy a contar cosas.

Karina: —Me amenazaste. A mí no me lo hacés eso. No te hagas la viva, Yanina Latorre. Conmigo, no.

Para dar por finalizada la discusión, Iavícoli le dio la palabra a su compañera. “Ahora, hablá tranquila todo lo que quieras. Te escuchamos”. Y Latorre, otra vez hablándole al conductor, ironizó: “Le agradecemos que nos dejó hablar a los dos”. Y, finalmente, Yanina siguió dando su opinión sobre la devolución del jurado a su hija en el Cantando 2020.

