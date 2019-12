Hubo una sola condición -y no menor- para que este viaje a Europa pudiera realizarse, y para que la estadía -tanto en Londres como en París- resultara exitosa: “Que yo esté cómoda”. Eso le advirtió Yanina Latorre a su marido. Si eso no sucede, si ella no se encuentra a gusto, Diego Latorre debería abandonar el barco, o tomar un vuelo de regreso a la Argentina. Pero por lo visto en las redes sociales, a una semana de que tomaran el avión en el Aeropuerto de Ezeiza, todo marcha en absoluta armonía.