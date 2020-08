Yanina Latorre tomó partido en la pelea de Moria Casán y Laurita Fernández en el “Cantando 2020”: ¿a quién defendió?

Yanina Latorre debatió en las redes sociales sobre el enfrentamiento entre Moria Casán y Laurita Fernández

Cuando comenzó el Cantando 2020, Moria Casán expresó su felicidad por la elección de Ángel de Brito como conductor del reality. Pero reaccionó de otra manera con Laurita Fernández. De entrada, la diva aclaró que la llamaría “coconductora” y no por su nombre de pila porque le parecía “un chiquitaje”. De esta manera dejó en claro que no tiene afinidad con su compañera de trabajo.

En la última gala, La One volvió a enfrentarse a la ex de Nicolás Cabré. El enojo fue tan grande que la jurado amenazó con abandonar el estudio. El escándalo comenzó cuando Moria estaba haciéndole la devolución a Adabel Guerrero y se extendió varios minutos. Al ser cuestionada por la tardanza le dijo a Ángel: “Estoy viendo que la señorita coconductora hoy es un pulpo, quiero que hables más vos, querido”.

El enojo de Moria Casán, en el "Cantando 2020" (Video: El Trece)

Laurita no se quedó callada y le respondió: “A mí me gustaría que des la devolución, Moria”. Enojada, la jurado aseguró: “Vos estás para coconducir y yo estoy para dar la devolución cuando se me cante. Así que tranquila. Dejalo hablar un poco al conductor, mi amor”. Una vez que dio su voto secreto y los conductores despidieron a la participante, Casán intentó hacer una acotación, pero Fernández no le dio lugar y, entonces, ella abandonó su lugar en el estrado, furiosa.

En las redes sociales, los usuarios debatieron sobre la sorpresiva reacción de la jurado. Yanina Latorre, quien sigue el programa muy de cerca ya que su hija Lola es una de las participantes, escribió: “¿Laurita limpió a Moria? Se prendió esta mierda”. Y aprovechó para fijar su postura a favor de la bailarina: “La coconductora es Laurita. Punto final”.

Luego, la esposa de Diego Latorre cuestionó la decisión de Moria de aceptar formar parte del Cantando 2020, aunque sin nombrarla: “Conducen Ángel y Laurita. Puede no gustarte. Lo entiendo. No agarrás el laburo y punto”. Y para que quedara clara su posición en este conflicto, la panelista de Los ángeles de la mañana dijo que “bancaba” a la joven actriz. “No dejes que nadie te falte el respeto”, le aconsejó a Laurita.

Los mensajes de Yanina Latorre, en apoyo a Laurita Fernández

Aunque la conductora quedó afectada por esta pelea, hizo una importante aclaración a través de su cuenta oficial de Twitter: “Gracias a todos por sus mensajes. Soy muy feliz y agradecida de estar todas las noches en @cantando2020, en varios trabajos y oportunidades que tuve me han criticado de antemano y eso NUNCA me tiró abajo, no va a ser este el caso. ¡A seguir trabajando y disfrutando!”.

El mensaje de Laurita Fernández en Twitter

Antes de terminar el programa del martes, Moria realizó su descargo y explicó por qué tuvo esa reacción: “Acá me dicen que hay que hacer todo rápido porque tienen que entrar las cuatro parejas para la dinámica, por el COVID, por la nueva vida, por la nueva era... Yo firmé acá y lo hice venir a César Carozza para no ser jurado. Porque yo jurado fui diez años y no quiero tener el culo en forma de silla para dar devoluciones a gente que algunos conozco y otros no, pero merecen mi respeto. Porque a mí me pagan para puntuar al cuatro de copas y al As de espada”.

Luego, manifestó: “Yo podía frenarlos a ustedes y a quien quiera. Así me prometieron a mí: ‘Moria tiene plano libre’. El plano libre no es ser jurado como el que está acá -dijo señalando a sus compañeros-. Si quiero puedo dar devoluciones y puedo decirle a la señorita coconductora que es un pulpito y te puedo decir a vos que hables más. Y quería decir una cosa de Adabel porque eso es lo que yo arreglé”.

Por último, la diva advirtió: “Si no se me respeta, me voy mi amor. No tengo nada ni contra vos ni contra nadie. Pero no me interesa poner mi culo ahí para dale devoluciones a ustedes y que me estén corriendo. Si no viene el noticiero, viene el COVID, y si no viene el COVID....No, no es así la vida”.

