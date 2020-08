La fuerte caída de Adabel Guerrero en el “Cantando 2020”

Adabel Guerrero interpretó la canción "Será que no me amas" de Luis Miguel

En la última gala del Cantando 2020, Adabel Guerrero y su compañero Leonardo Bassano realizaron su segunda participación en el certamen conducido por Ángel de Brito y Laurita Fernández por la pantalla de El Trece. En esta oportunidad, la pareja interpretó el tema Será que no me amas de Luis Miguel.

Luego de la performance, los miembros del jurado dieron sus devoluciones. Fiel a su estilo, Moria Casán fue muy crítica con el desempeño de los participantes: “No me gustó nada, me pareció una versión fea. Vos desafinaste, Leo, todavía me hizo mal el oído. El otro día me habías dejado muerta de amor. No sé que pasó...”.

La capocómica también cuestionó a Adabel: “Vos estuviste como una maestrita y te olvidaste de la artista. Fuiste como una directora de escuela que está seria, mandando y necesitando aprobación”. La bailarina no se quedó callada y le contestó: “Estoy cumpliendo con mi trabajo, la otra vez a Nacha no le gustó la coreografía y vine a chequearla porque soy profesora de danzas clásicas”.

La tremenda caída de la participante (Video: Cantando 2020, El Trece)

Para comprobar su talento en el baile, Casán le pidió que hiciera una pirueta. Cuando Guerrero dio una vuelta, hizo un mal movimiento y terminó en el piso. “¿Estás bien?”, le preguntó Laurita y se lamentó por no poder ayudarla debido a que deben respetar el distanciamiento social para evitar posibles contagios.

“No le pidas nada, Moria, a ver si se rompe”, le pidió Ángel en tono irónico, mientras Adabel se levantaba del piso. La diva le pidió algunos trucos más que la bailarina los pudo hacer sin problemas. Y en el momento que se abrió de piernas en el piso, la jurado hizo un comentario que hizo reír a todos sus compañeros: “Así perdí la virginidad yo... Fue un horror, mirá mi autosuficiencia. Creo que la perdí así, no me acuerdo, fue en otro siglo”.

Tras la caída, La One siguió con su devolución: “Yo los admiro por su talento, pero están demodé... No importa que la canción sea de los 90, se pueden poner pasos nuevos. Ellos no son antiguos, pero tienen que modernizarse. El hemisferio derecho que es el de la creación, lo tienen que abrir para modernizarse. No se sueltan por la devolución ajena...”.

Adabel Guerrero y su compañero obtuvieron 18 puntos

Aunque Adabel intentó darle explicaciones para intentar justificar su perfomance, Moria le puso cinco puntos. Anteriormente Nacha Guevara les puso un siete, Karina La Princesita un seis y Pepito Cibrián dio su voto secreto que se dará a conocer más adelante. De esta manera, la pareja obtuvo un total de 18 puntos.

“Me parece que nos vemos en la sentencia”, le dijo Ángel, ya que es probable que los participantes deban volver a interpretar el tema de Luis Miguel por el bajo puntaje. Pero todavía hay que esperar hasta el viernes. A lo largo de la noche también se presentaron otros famoso en la pista: Gladys La Bomba Tucumana y su hijo Tyago; Jey Mammon y Carla del Huerto; Florencia Torrente y Michel Hersch.

