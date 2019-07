—Yo nunca fui muy de los niños y de estar encima con los bebés y de querer… la verdad que no. No era un anhelo en mí ser madre, como decir: "Bueno, es una prioridad absoluta en mi vida". No. Me dan ganas ahora que estoy en pareja, a raíz del amor me dan ganas de formar una familia. A Rufina la trato como una chica, no es que la trato como una nena. Es una más. No sé si me encuentro con: "Ay, eso de los niños". No sé, creo que es en las cosas más cotidianas, desde abrochar el cinturón hasta fijarse que no esté sola para cruzar la calle.