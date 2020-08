Loly Antoniale mostró su impresionante casa en Miami: “Soy la reina de mi castillo”

Loly Antoniale en Miami (Crédito: @soyloliantoniale)

Hace cinco años años, Loly Antoniale decidió abandonar su carrera en la Argentina para apostar a su futuro profesional en los Estados Unidos. La modelo cordobesa está instalada en Miami y si bien durante este tiempo fue muy reservada con su intimidad, los últimos días abrió la puerta de su lujosa casa y compartió fotos en su cuenta de Instagram.

“Queen of my castle (soy la reina de mi castillo)”, escribió en la red social en la que tiene casi un millón de seguidores. Las imágenes que eligió para publicar son secuencias de distintas situaciones dentro de la rutina de su hogar: recostada sobre su inmenso sofá en el living, comiendo dulce de leche en su imponente cocina, posando y disfrutando del aire libre en el jardín de su casa o en la pileta. “Agradecida a Dios de poder contemplar tanta belleza”, agregó en otro posteo, en donde también se ven imágenes de la modelo en las playas de Miami.

Loly Antoniale en Miami (Crédito: @soyloliantoniale)

Desde que se instaló en Miami, en 2015, Loly decidió bajar su perfil mediático y evitó hablar de su vida privada. “No paran de llamarme y de tenerme en cuenta. Me ofrecen trabajos, notas interesantes y todas cosas lindas, pero no es el momento... En algún momento voy a volver”, había dicho la modelo en una entrevista a Revista Pronto.

Loly Antoniale en la playa de Miami (Crédito: @soylolyantoniale)

Poco se sabe, incluso, sobre su situación sentimental. Hace un tiempo Cinthia Fernández dio una versión al respecto. “Sale con un representante de artistas, es el manager de Marc Anthony. Hace mucho tiempo ya. Tiene una vida de lujos allá en Miami”, dijo la ex panelista de Los ángeles de la mañana. Él se quiere casar y ella no. Está muerto por ella, perdidamente enamorado, y ella no quiere”, agregó.

Loly Antoniale en Miami (Crédito: @soyloliantoniale)

Lejos de buscar que se siga hablando de ella, Antoniale eligió el silencio y no confirmó ni negó dicha información. Ángel de Brito, por otro lado, había hablado de la modelo a través de su cuenta de Instagram y en respuesta a sus seguidores.

“¿Por qué la Niña Loly se tuvo que ir del país?”, quiso saber un usuario. “Para perfeccionar su talento”, sentenció el periodista. Y si bien se especuló en algún momento que la modelo podría participar en el Cantando 2020 o incluso en el Bailando 2020, que aún no tiene confirmado su debut este año, lo cierto es que por el momento no hay posibilidades de que regrese a la Argentina para participar de uno de los realities de LaFlia.

Loly Antoniale en Miami

